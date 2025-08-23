Ахтем Чийгоз розповів про роль Туреччини в Чорному морі

Російські кораблі на чергуванні. Фото ілюстративне: росЗМІ

Активна позиція Туреччини стримує Росію від спроб повністю контролювати Чорне море. Без України регіон ризикує перетворитися на зону прямого військового конфлікту, що може зачепити Кавказ і країни Європи. Анкара ж відкрито демонструє готовність діяти у складі НАТО для забезпечення стабільності.

Про це у п'ятницю, 22 серпня, в етері Вечір.LIVE заявив заступник голови Меджлісу Ахтем Чийгоз.

Туреччина стримує Росію

Чийгоз підкреслив, що головним стримуючим фактором для Росії в Чорному морі є Туреччина. За його словами, інші країни-члени НАТО в регіоні, зокрема Болгарія та Румунія, не мають достатньо потужних можливостей впливати на ситуацію.

"Коли б не активна позиція Туреччини, то нічого б не заважало Росії контролювати весь Чорноморський басейн. Бо сили європейських держав, навіть членів НАТО, тут не дуже потужні", — зазначив Чийгоз.

Росія могла захопити контроль у Чорному морі

Він пояснив, що співпраця України та Туреччини має міцну основу, адже обидві країни зацікавлені у стабільності регіону. Чигойз каже, що якби не активна позиція Туреччини, Росія могла б встановити контроль над усім Чорноморським басейном так само як це сталося з Азовським морем.

"У нас дуже крепка дружба з Туреччиною, бо вона розуміє: без України — це прямий військовий конфлікт у Чорноморському басейні. Це одразу зачепить і Кавказ, і Європу", — наголосив політик.

Чийгоз також звернув увагу на позицію Анкари всередині НАТО. За його словами, позиція Туреччини є ключовою не лише для Чорного моря, а й для стабільності на Кавказі та безпеки всієї Європи.

"Туреччина не соромиться і твердо говорить, що коли будуть відповідні домовленості, вона спокійно виконає свою роль у Чорноморському басейні. Особливо якщо США візьмуть активну роль у питаннях безпеки України", — підсумував він.

Нагадаємо, українські військові знищили щонайменше п'ять безпілотників, за допомогою яких ЗС РФ проводять надводну розвідку у Чорному морі. Також ми писали, що Румунія готова надати свої військові бази союзникам по Альянсу НАТО і розмістити там сучасні винищувачі F-35.