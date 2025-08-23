Ахтем Чийгоз розповів про роль Туреччини в Чорному морі

Експерт розповів, чому Росія не взмозі захопити Чорне море
Активна позиція Туреччини стримує Росію від спроб повністю контролювати Чорне море. Без України регіон ризикує перетворитися на зону прямого військового конфлікту, що може зачепити Кавказ і країни Європи. Анкара ж відкрито демонструє готовність діяти у складі НАТО для забезпечення стабільності.
Про це у п'ятницю, 22 серпня, в етері Вечір.LIVE заявив заступник голови Меджлісу Ахтем Чийгоз.
Туреччина стримує Росію
Чийгоз підкреслив, що головним стримуючим фактором для Росії в Чорному морі є Туреччина. За його словами, інші країни-члени НАТО в регіоні, зокрема Болгарія та Румунія, не мають достатньо потужних можливостей впливати на ситуацію.
"Коли б не активна позиція Туреччини, то нічого б не заважало Росії контролювати весь Чорноморський басейн. Бо сили європейських держав, навіть членів НАТО, тут не дуже потужні", — зазначив Чийгоз.
Росія могла захопити контроль у Чорному морі
Він пояснив, що співпраця України та Туреччини має міцну основу, адже обидві країни зацікавлені у стабільності регіону. Чигойз каже, що якби не активна позиція Туреччини, Росія могла б встановити контроль над усім Чорноморським басейном так само як це сталося з Азовським морем.
"У нас дуже крепка дружба з Туреччиною, бо вона розуміє: без України — це прямий військовий конфлікт у Чорноморському басейні. Це одразу зачепить і Кавказ, і Європу", — наголосив політик.
Чийгоз також звернув увагу на позицію Анкари всередині НАТО. За його словами, позиція Туреччини є ключовою не лише для Чорного моря, а й для стабільності на Кавказі та безпеки всієї Європи.
"Туреччина не соромиться і твердо говорить, що коли будуть відповідні домовленості, вона спокійно виконає свою роль у Чорноморському басейні. Особливо якщо США візьмуть активну роль у питаннях безпеки України", — підсумував він.
Нагадаємо, українські військові знищили щонайменше п'ять безпілотників, за допомогою яких ЗС РФ проводять надводну розвідку у Чорному морі. Також ми писали, що Румунія готова надати свої військові бази союзникам по Альянсу НАТО і розмістити там сучасні винищувачі F-35.
