Главная Одесса Эксперт рассказал, почему РФ не в состоянии захватить Черное море

Эксперт рассказал, почему РФ не в состоянии захватить Черное море

Ua ru
Дата публикации 23 августа 2025 10:23
Ахтем Чийгоз рассказал о роли Турции в Черном море
Российские корабли на дежурстве. Фото иллюстративное: росСМИ

Активная позиция Турции сдерживает Россию от попыток полностью контролировать Черное море. Без Украины регион рискует превратиться в зону прямого военного конфликта, который может затронуть Кавказ и страны Европы. Анкара же открыто демонстрирует готовность действовать в составе НАТО для обеспечения стабильности.

Об этом в пятницу, 22 августа, в эфире Вечір.LIVE заявил заместитель председателя Меджлиса Ахтем Чийгоз.

Читайте также:

Турция сдерживает Россию

Чийгоз подчеркнул, что главным сдерживающим фактором для России в Черном море является Турция. По его словам, другие страны-члены НАТО в регионе, в частности Болгария и Румыния, не имеют достаточно мощных возможностей влиять на ситуацию.

"Если бы не активная позиция Турции, то ничего бы не мешало России контролировать весь Черноморский бассейн. Потому что силы европейских государств, даже членов НАТО, здесь не очень мощные", — отметил Чийгоз.

Россия могла захватить контроль в Черном море

Он пояснил, что сотрудничество Украины и Турции имеет прочную основу, ведь обе страны заинтересованы в стабильности региона. Чигойз говорит, что если бы не активная позиция Турции, Россия могла бы установить контроль над всем Черноморским бассейном так же как это произошло с Азовским морем.

"У нас очень крепкая дружба с Турцией, потому что она понимает: без Украины — это прямой военный конфликт в Черноморском бассейне. Это сразу затронет и Кавказ, и Европу", — подчеркнул политик.

Чийгоз также обратил внимание на позицию Анкары внутри НАТО. По его словам, позиция Турции является ключевой не только для Черного моря, но и для стабильности на Кавказе и безопасности всей Европы.

"Турция не стесняется и твердо говорит, что когда будут соответствующие договоренности, она спокойно выполнит свою роль в Черноморском бассейне. Особенно если США возьмут активную роль в вопросах безопасности Украины", — подытожил он.

Напомним, украинские военные уничтожили по меньшей мере пять беспилотников, с помощью которых ВС РФ проводят надводную разведку в Черном море. Также мы писали, что Румыния готова предоставить свои военные базы союзникам по Альянсу НАТО и разместить там современные истребители F-35.

Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
