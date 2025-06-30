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Головна Одеса Експлуатувала власну матір — поліція затримала одеситку

Експлуатувала власну матір — поліція затримала одеситку

Ua ru
Дата публікації: 30 червня 2025 14:22
Одеситка змушувала свою літню матір жебракувати на вулиці та пропонувала хабар дільничному офіцеру
Поліція на обшуку. Фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

Жителька Одеси змушувала свою літню матір жебракувати на вулиці та відбирала в неї всі "зароблені" гроші. А коли її на цьому викрив дільничний офіцер — підозрювана запропонувала йому хабар. Однак правоохоронець повідомив про все керівництво, а жінку затримали.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

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Подробиці справи

58-річна жителька Одеси експлуатувала 89-річну матір, користуючись її похилим віком. Жінка вивозила стареньку в місто і змушувала займатися жебракуванням. Аби пенсіонерка викликала почуття жалю у людей і більше "заробляла", донька придбала для неї інвалідний візок. А щоб потерпіла не покидала "робоче" місце — приковувала його ланцюгом до стовпа.

Підозрювана контролювала процес жебракування та кількість отриманих коштів, які відбирала і використовувала для фінансування витрат та на власні потреби. Протиправні дії жінки виявив дільничний офіцер поліції та попередив фігурантку про відповідальність за експлуатацію людини. На це та запропонувала йому 15 тисяч гривень, аби він "заплющив очі" на порушення. Однак правоохоронець повідомив про це керівництву, і слідчі почали документування протиправних дій. В результаті обвинувачувану затримали одразу після передачі поліцейському хабаря. Гроші були вилучені як речові докази.

поліцейські затримали одеситку, яка змушувала жебракувати літню матір і намагалася надати хабар дільничному
Потерпіла жінка. Фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

Яке покарання загрожує

Фігурантці повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 149 та ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України (переміщення людини, вчинене з метою експлуатації, з використанням матеріальної чи іншої залежності потерпілої, а також в наданні службовій особі неправомірної вигоди). Їй загрожує до 8 років позбавлення волі. Наразі жінка перебуває під вартою із можливістю внесення застави.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про мешканку Одещини, яка вивозила дівчат за кордон та змушувала працювати. А також про чоловіка, який хотів вбити людей гранатою.

Одеса Новини Одеси люди Нацполіція затримання
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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