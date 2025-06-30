Одесситка заставляла свою пожилую мать попрошайничать на улице и предлагала взятку участковому офицеру

Полиция на обыске. Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

Жительница Одессы заставляла свою пожилую мать попрошайничать на улице и отбирала у нее все "заработанные" деньги. А когда ее на этом разоблачил участковый офицер — подозреваемая предложила ему взятку. Однако правоохранитель сообщил обо всем руководству, а женщину задержали.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

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Подробности дела

58-летняя жительница Одессы эксплуатировала 89-летнюю мать, пользуясь ее преклонным возрастом. Женщина вывозила старушку в город и заставляла заниматься попрошайничеством. Чтобы пенсионерка вызывала чувство жалости у людей и больше "зарабатывала", дочь приобрела для нее кресло-коляску. А чтобы потерпевшая не покидала "рабочее" место — приковывала ее цепью к столбу.

Подозреваемая контролировала процесс попрошайничества и количество полученных средств, которые отбирала и использовала для финансирования расходов и на собственные нужды. Противоправные действия женщины обнаружил участковый офицер полиции и предупредил фигурантку об ответственности за эксплуатацию человека. На это и предложила ему 15 тысяч гривен, чтобы он "закрыл глаза" на нарушения. Однако милиционер сообщил об этом руководству, и следователи начали документирование противоправных действий. В результате обвиняемую задержали сразу после передачи полицейскому взятки. Деньги были изъяты в качестве вещественных доказательств.

Пострадавшая женщина. Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

Какое наказание грозит

Фигурантке сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 149 и ч. 1 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (перемещение человека, совершенное с целью эксплуатации, с использованием материальной или иной зависимости потерпевшей, а также в предоставлении должностному лицу неправомерной выгоды). Ей грозит до 8 лет лишения свободы. Сейчас женщина находится под стражей с возможностью внесения залога.

Напомним, недавно мы писали о жительнице Одесской области, что вывозила девушек за границу и заставляла работать. А также о мужчине, который хотел убить людей гранатой.