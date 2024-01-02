Експорт чорноморськими коридорами перевалив 13 мільйонів тонн, — Кубраков
Від початку серпня українським морським коридором скористувалося 400 цивільних суден. Вони транспортували понад 13 мільйонів тонн продукції до 24 країн світу.
Про це у соцмережі Х (колишній Twitter) повідомив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.
За його словами, такого результату вдалося досягти завдяки командній роботі міністерства, ЗСУ та міжнародних партнерів.
"Попри систематичні атаки на портову інфраструктуру, порти прийняли під навантаження через український коридор 430 суден", — написав він у соцмережі X.
Збільшили очікувану кількість експорту
Крім того, Кубраков зазначив, що Мінрозвитку у грудні очікувало транспортувати 5 мільйонів тонн продукції, однак цей показник збільшився до 7 мільйонів тонн.
Нагадаємо, 17 липня 2023 року Російська Федерація вийшла з чорноморської зернової ініціативи, яка забезпечувала експорт збіжжя з портів Великої Одеси. Такими діями країна-агресорка ледь не створила штучний голод у світі. Однак вже за місяці Україна відкрила власні коридори для руху цивільних суден.
Також ми писали, що Росія залишає у пріоритетах знищення механізмів, які залучені до транспортування зерна Чорним морем.
Додамо, станом на ранок 2 січня ворог продовжує тримати напругу в Чорному морі. Після нічної ротації фрегата на підводний човен на чергуванні збільшилася кількість "Калібрів", тож ризик обстрілів залишається високим.
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