Експорт чорноморськими коридорами перевалив 13 мільйонів тонн, — Кубраков

Торгове судно у морі. Фото: Олександр Кубраков

Від початку серпня українським морським коридором скористувалося 400 цивільних суден. Вони транспортували понад 13 мільйонів тонн продукції до 24 країн світу.

Про це у соцмережі Х (колишній Twitter) повідомив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Читайте також:

За його словами, такого результату вдалося досягти завдяки командній роботі міністерства, ЗСУ та міжнародних партнерів.

"Попри систематичні атаки на портову інфраструктуру, порти прийняли під навантаження через український коридор 430 суден", — написав він у соцмережі X.

Збільшили очікувану кількість експорту

Крім того, Кубраков зазначив, що Мінрозвитку у грудні очікувало транспортувати 5 мільйонів тонн продукції, однак цей показник збільшився до 7 мільйонів тонн.

Нагадаємо, 17 липня 2023 року Російська Федерація вийшла з чорноморської зернової ініціативи, яка забезпечувала експорт збіжжя з портів Великої Одеси. Такими діями країна-агресорка ледь не створила штучний голод у світі. Однак вже за місяці Україна відкрила власні коридори для руху цивільних суден.

Також ми писали, що Росія залишає у пріоритетах знищення механізмів, які залучені до транспортування зерна Чорним морем.

Додамо, станом на ранок 2 січня ворог продовжує тримати напругу в Чорному морі. Після нічної ротації фрегата на підводний човен на чергуванні збільшилася кількість "Калібрів", тож ризик обстрілів залишається високим.