Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Экспорт черноморскими коридорами перевалил 13 миллионов тонн, — Кубраков arrow

Экспорт черноморскими коридорами перевалил 13 миллионов тонн, — Кубраков

2 января 2024 15:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Экспорт черноморскими коридорами перевалил 13 миллионов тонн, — Кубраков
Торговое судно в море. Фото: Александр Кубраков
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

С начала августа украинским морским коридором воспользовалось 400 гражданских судов. Они транспортировали более 13 миллионов тонн продукции в 24 страны мира.

Об этом в соцсети Х (бывший Twitter) сообщил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

Читайте также:

По его словам, такого результата удалось добиться благодаря командной работе министерства, ВСУ и международных партнеров.

"Несмотря на систематические атаки на портовую инфраструктуру, порты приняли под погрузку через украинский коридор 430 судов", — написал он в соцсети X.

Увеличили ожидаемое количество экспорта

Кроме того, Кубраков отметил, что Минразвития в декабре ожидало транспортировку 5 миллионов тонн продукции, однако этот показатель увеличился до 7 миллионов тонн.

Напомним, 17 июля 2023 г. Российская Федерация вышла по черноморской зерновой инициативе, которая обеспечивала экспорт зерна из портов Большой Одессы. Такими действиями страна-агрессор чуть не создала искусственный голод в мире. Однако уже через месяц Украина открыла собственные коридоры для движения гражданских судов.

Также мы писали, что Россия оставляет в приоритетах уничтожение механизмов, вовлеченных в транспортировку зерна по Черному морю.

По состоянию на утро 2 января враг продолжает держать напряжение в Черном море. После ночной ротации фрегата на подлодку на дежурстве увеличилось количество "Калибров", поэтому риск обстрелов остается высоким.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

20 декабря 2023

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

28 декабря 2023

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

22 декабря 2023
Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

29 декабря 2023

03:29Мобилизация должна затронуть и роты охраны ТЦК: из них можно сформировать несколько бригад

28 декабря 2023

21:30 В Украине будут радикально бороться с должниками — что планирует Минюст

30 декабря 2023
Новость с видео

09:05 Рецепт салата "снежная красавица", от которого невозможно оторваться

20 декабря 2023

14:33 В России приняли решение о выходе из УЕФА — что известно

Актуальное по теме