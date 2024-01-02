Экспорт черноморскими коридорами перевалил 13 миллионов тонн, — Кубраков

Торговое судно в море. Фото: Александр Кубраков

С начала августа украинским морским коридором воспользовалось 400 гражданских судов. Они транспортировали более 13 миллионов тонн продукции в 24 страны мира.

Об этом в соцсети Х (бывший Twitter) сообщил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

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По его словам, такого результата удалось добиться благодаря командной работе министерства, ВСУ и международных партнеров.

"Несмотря на систематические атаки на портовую инфраструктуру, порты приняли под погрузку через украинский коридор 430 судов", — написал он в соцсети X.

Увеличили ожидаемое количество экспорта

Кроме того, Кубраков отметил, что Минразвития в декабре ожидало транспортировку 5 миллионов тонн продукции, однако этот показатель увеличился до 7 миллионов тонн.

Напомним, 17 июля 2023 г. Российская Федерация вышла по черноморской зерновой инициативе, которая обеспечивала экспорт зерна из портов Большой Одессы. Такими действиями страна-агрессор чуть не создала искусственный голод в мире. Однако уже через месяц Украина открыла собственные коридоры для движения гражданских судов.

Также мы писали, что Россия оставляет в приоритетах уничтожение механизмов, вовлеченных в транспортировку зерна по Черному морю.

По состоянию на утро 2 января враг продолжает держать напряжение в Черном море. После ночной ротации фрегата на подлодку на дежурстве увеличилось количество "Калибров", поэтому риск обстрелов остается высоким.