Експорт коридорами у Чорному морі продовжується — скільки суден на завантаженні

Судно з зерном у морі. Фото: Мінінфраструктури

Станом на 18 січня у портах Великої Одеси продовжується завантаження суден. Наразі в акваторії Чорного моря перебуває понад пів сотні кораблів, частина з яких чекає на захід до Дунаю.

Про це Новини.LIVE дізналися з даних порталу MarineTraffic.

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Рух суден у Чорному морі

Наразі відомо, що в порту Одеси стоять 11 суден, ще 18 — у Чорноморську та 5 — у Південному. Крім того, ще 3 судна прямують на вихід з портів.

Робота Дунайських портів

Зазначимо, що на вхід біля Сулінського каналу утворилася черга з кораблів, які мають зайти на завантаження до Дунайських портів. В Ізмаїлі зараз перебувають 21 судно, частина з яких транспортує паливо, руду та олії до країн Африки та Азії. Ще 3 стоять у Кілії, про рух суден у Рені наразі невідомо.

Нагадаємо, Україні протягом минулого року вдалося збільшити експорт залізницею до портів на 23%. Станом на початок січня цей показник становить майже 150 мільйонів тонн.

Також ми писали, що станом на початок 2024 року порти Великої Одеси та Дунайські порти налагодили безперервний експорт продукції. Наразі добове вивантаження вийшло на довоєнний показник.

Додамо, у ніч проти 18 січня ворог вивів на бойове чергування додатковий ракетоносій. Наразі кількість "Калібрів" у Чорному морі зросла вдвічі.