Экспорт по коридорам в Черном море продолжается — сколько судов на загрузке

Судно с зерном в море. Фото: Мининфраструктуры

По состоянию на 18 января в портах Одессы продолжается загрузка судов. Сейчас в акватории Черного моря находится более полусотни кораблей, часть из которых ожидает запада в Дунай.

Об этом Новини.LIVE узнали из данных портала MarineTraffic.

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Движение судов в Черном море

Пока известно, что в порту Одессы стоят 11 судов, еще 18 — в Черноморске и 5 — в Южном. Кроме того, еще 3 судна направляются на выход из портов.

Работа Дунайских портов

Отметим, что на вход возле Сулинского канала образовалась очередь кораблей, которые должны зайти на загрузку в Дунайские порты. В Измаиле сейчас находится 21 судно, часть из которых транспортирует топливо, руду и подсолнечное масло в страны Африки и Азии. Еще 3 стоят в Килии, о движении судов в Рени пока неизвестно.

Напомним, Украине в течение прошлого года удалось увеличить экспорт по железной дороге в порты на 23%. По состоянию на начало января этот показатель составляет около 150 миллионов тонн.

Также мы писали, что на начало 2024 года порты Большой Одессы и Дунайские порты наладили непрерывный экспорт продукции. В настоящее время суточная выгрузка вышла на довоенный показатель.

Добавим, в ночь на 18 января враг вывел на боевое дежурство дополнительный ракетоноситель. Сейчас количество "Калибров" в Черном море выросло вдвое.