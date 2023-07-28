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Експорт РФ зростає: скільки суден пройшло в бік Босфору

28 липня 2023 19:10
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Експорт РФ зростає: скільки суден пройшло в бік Босфору
Черга із суден. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Росія продовжує маніпулювати продовольчою безпекою. Окупанти відкрито погрожують торговим судам, що йдуть в бік українських портів. Втім, РФ продовжує експортувати свою продукцію Чорним морем. За минулий тиждень у бік Босфору вирушили 59 російських суден, що на 25 балкерів більше показників позаминулого тижня. 

Про це повідомляє пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.

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Обсяги експорту РФ

Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS). Вони вимикають системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

За тиждень в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

  • до Чорного моря — 134 судна, з них 31 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря — 118 суден, з них 28 рухались з протоки Босфор.
Кількість суден РФ, що прямували за тиждень до Босфору. Фото: ВМС ЗСУ
Кількість суден РФ, що прямували за тиждень до Босфору. Фото: ВМС ЗСУ

Більше про "зернову угоду"

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки. Він доручив  підготувати комплекс дій для продовження роботи "зернового коридору".

Після виходу Росії з зернової ініціативи її збройні сили активно готуються до можливого блокування районів Чорного моря. Згідно з інформацією Медіацентру з питань оборони, вони зосереджуються на навчаннях надводних сил та морської авіації Чорноморського флоту з метою виявлення та знищення кораблів.

Зазначимо, щоб "зернова угода" продовжилася без ризиків продовольчої кризи у світі, яку намагається зробити Росія, балкери зі збіжжям повинні охоронятися військово-морськими силами. Зокрема, у цьому мають взяти участь країни НАТО.

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