Экспорт РФ растет: сколько судов прошло в сторону Босфора

Очередь из судов. Фото: google

Россия продолжает манипулировать продовольственной безопасностью. Оккупанты открыто угрожают торговым судам, идущие в сторону украинских портов. Впрочем, РФ продолжает экспортировать свою продукцию по Черному морю. За прошедшую неделю в сторону Босфора отправились 59 российских судов, что на 25 балкеров больше показателей позапрошлой недели.

Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Читайте также:

Объемы экспорта РФ

Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS). Они отключают систему автоматической идентификации (AIS) на гражданских судах в акватории Азовского моря.

За неделю в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

к Черному морю — 134 судна, из них 31 продолжили движение в направлении пролива Босфор;

к Азовского моря — 118 судов, из них 28 двигались из пролива Босфор.

Количество судов РФ, следовавших за неделю в Босфор. Фото: ВМС ВСУ

Больше о "зерновом соглашении"

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки. Он поручил подготовить комплекс действий по продолжению работы "зернового коридора".

После выхода России по зерновой инициативе ее вооруженные силы активно готовятся к возможной блокировке районов Черного моря. Согласно информации Медиацентра по обороне, они сосредотачиваются на учениях надводных сил и морской авиации Черноморского флота с целью обнаружения и уничтожения кораблей.

Отметим, чтобы "зерновое соглашение" продлилось без рисков продовольственного кризиса в мире, который пытается сделать Россия, балкеры с зерном должны охраняться военно-морскими силами. В частности, в этом должны участвовать страны НАТО.