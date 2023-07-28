Экспорт РФ растет: сколько судов прошло в сторону Босфора
Россия продолжает манипулировать продовольственной безопасностью. Оккупанты открыто угрожают торговым судам, идущие в сторону украинских портов. Впрочем, РФ продолжает экспортировать свою продукцию по Черному морю. За прошедшую неделю в сторону Босфора отправились 59 российских судов, что на 25 балкеров больше показателей позапрошлой недели.
Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.
Объемы экспорта РФ
Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS). Они отключают систему автоматической идентификации (AIS) на гражданских судах в акватории Азовского моря.
За неделю в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:
- к Черному морю — 134 судна, из них 31 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
- к Азовского моря — 118 судов, из них 28 двигались из пролива Босфор.
Больше о "зерновом соглашении"
Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки. Он поручил подготовить комплекс действий по продолжению работы "зернового коридора".
После выхода России по зерновой инициативе ее вооруженные силы активно готовятся к возможной блокировке районов Черного моря. Согласно информации Медиацентра по обороне, они сосредотачиваются на учениях надводных сил и морской авиации Черноморского флота с целью обнаружения и уничтожения кораблей.
Отметим, чтобы "зерновое соглашение" продлилось без рисков продовольственного кризиса в мире, который пытается сделать Россия, балкеры с зерном должны охраняться военно-морскими силами. В частности, в этом должны участвовать страны НАТО.