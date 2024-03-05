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Експорт української продукції не припиняється — що відомо про роботу Чорноморського коридору

5 березня 2024 16:55
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Експорт української продукції не припиняється — що відомо про роботу Чорноморського коридору
Рух суден у портах Великої Одеси. Фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

В портах Великої Одеси станом на сьогодні, 5 березня, на завантаженні перебувають десятки суден. Найбільше здійснюється експорт агропродукції, також значну частину становить металургія. 

Про це Новини.LIVE дізналися з даних порталу MarineTraffic

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Рух суден у Чорному морі

Наразі відомо, що в порту Одеси стоять 17 суден, ще 15 — у Чорноморську, та 4 — у Південному. Відомо, що серед усіх суден є 2 хімічні танкери. Крім того, ще 14 суден прямують на вихід з портів. Щодо входу до портів наразі інформації немає.

Робота Дунайських портів

Крім того, біля Сулінського каналу утворилася черга з балкерів, які мають зайти до Дунайських портів. Наразі в Ізмаїлі, Усть-Дунайську та Кілії є понад 30 суден, які перевалюють агро- та металопродукцію. Переважна частина їх вирушить на перевалку до європейських портів на Дунаї. 

Нагадаємо, показники експорту України портами Великої Одеси поступово наближаються до довоєнних показників. Вантажообіг портів Великої Одеси в найкоротшому місяці року становив 8 млн тонн, що стало рекордом з початку війни.

Також ми писали, що голова уряду відзначив позитивну динаміку роботи "зернового коридору" та зазначив основні шляхи його розвитку. Наразі триває розробка альтернативних маршрутів експорту — Дунаєм та через Молдову.

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