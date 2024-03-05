Экспорт украинской продукции не прекращается — что известно о работе Черноморского коридора

Движение судов в портах Большой Одессы. Фото: скриншот

В портах Большой Одессы по состоянию на сегодня, 5 марта, на погрузке находятся десятки судов. Больше всего осуществляется экспорт агропродукции, также значительную часть составляет металлургия.

Об этом Новини.LIVE узнали из данных портала MarineTraffic.

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Пока известно, что в порту Одессы стоят 17 судов, еще 15 — в Черноморске, и 4 — в Южном. Известно, что среди всех судов есть 2 химических танкера. Кроме того, еще 14 судов следуют на выход из портов. Относительно входа в порты информации нет.

Работа Дунайских портов

Кроме того, возле Сулинского канала образовалась очередь балкеров, которые должны зайти в Дунайские порты. В Измаиле, Усть-Дунайске и Килии находятся более 30 судов, которые переваливают агро- и металлопродукцию. Подавляющая часть их отправится на перевалку в европейские порты на Дунае.

Напомним, показатели экспорта Украины портами Большой Одессы постепенно приближаются к довоенным показателям. Грузооборот портов Большой Одессы в кратчайшем месяце составил 8 млн тонн, что стало рекордом с начала войны.

Также мы писали, что глава правительства отметил положительную динамику работы "зернового коридора" и отметил главные пути его развития. Сейчас идет разработка альтернативных маршрутов экспорта — по Дунаю и через Молдову.