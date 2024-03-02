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В портах Одещини завантажується понад тридцять суден — подробиці

2 березня 2024 15:20
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
В портах Одещини завантажується понад тридцять суден — подробиці
Рух суден у Чорному морі. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

В портах Великої Одеси станом на сьогодні, 2 березня, на завантаженні перебуває понад три десятки суден. Найбільше здійснюється експорт агропродукції, також значну частину становить металургія. 

Про це Новини.LIVE дізналися з даних порталу MarineTraffic

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Рух суден у Чорному морі

Наразі відомо, що в порту Одеси стоять 12 суден, ще 13 — у Чорноморську, та 7 — у Південному. Крім того, ще 10 суден прямують на вихід з портів, а на вхід — 4.

Нагадаємо, показники експорту України портами Великої Одеси поступово наближаються до довоєнних показників. Вантажообіг портів Великої Одеси в найкоротшому місяці року становив 8 млн тонн, що стало рекордом з початку війни.

Також ми писали, що Олександр Кубраков провів зустріч із представниками Комітету з європейських справ парламенту Данії. Партнери обговорювали розширення експортних коридорів, зокрема через Дунайський регіон.

Додамо, що найближчим часом в Україні відправлять перші судна з контейнерами до Констанци. Також триває робота щодо збільшення обсягів експорту українським морським коридором.

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