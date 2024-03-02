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В портах Одесчины загружается более тридцати судов — подробности

2 марта 2024 15:20
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
В портах Одесчины загружается более тридцати судов — подробности
Движение судов в Черном море. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В портах Большой Одессы по состоянию на сегодня, 2 марта, на загрузке находится более трех десятков судов. Больше всего осуществляется экспорт агропродукции, также значительную часть составляет металлургия.

Об этом Новини.LIVE узнали из данных портала MarineTraffic.

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Пока известно, что в порту Одессы стоят 12 судов, еще 13 — в Черноморске, и 7 — в Южном. Кроме того, еще 10 судов направляются на выход из портов, а на вход — 4.

Напомним, показатели экспорта Украины портами Большой Одессы постепенно приближаются к довоенным показателям. Грузооборот портов Большой Одессы в самом коротком месяце составил 8 млн тонн, что стало рекордом с начала войны.

Также мы писали, что Александр Кубраков провел встречу с представителями Комитета по европейским делам парламента Дании. Партнеры обсуждали расширение экспортных коридоров, в частности через Дунайский регион.

Добавим, что в ближайшее время в Украину отправят первые суда с контейнерами в Констанцу. Также идет работа по увеличению объемов экспорта украинским морским коридором.

Одесса
Черное море
корабль
Одесская область
Одесская ОГА
зерно
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