В портах Одесчины загружается более тридцати судов — подробности
В портах Большой Одессы по состоянию на сегодня, 2 марта, на загрузке находится более трех десятков судов. Больше всего осуществляется экспорт агропродукции, также значительную часть составляет металлургия.
Об этом Новини.LIVE узнали из данных портала MarineTraffic.
Движение судов в Черном море
Пока известно, что в порту Одессы стоят 12 судов, еще 13 — в Черноморске, и 7 — в Южном. Кроме того, еще 10 судов направляются на выход из портов, а на вход — 4.
Напомним, показатели экспорта Украины портами Большой Одессы постепенно приближаются к довоенным показателям. Грузооборот портов Большой Одессы в самом коротком месяце составил 8 млн тонн, что стало рекордом с начала войны.
Также мы писали, что Александр Кубраков провел встречу с представителями Комитета по европейским делам парламента Дании. Партнеры обсуждали расширение экспортных коридоров, в частности через Дунайский регион.
Добавим, что в ближайшее время в Украину отправят первые суда с контейнерами в Констанцу. Также идет работа по увеличению объемов экспорта украинским морским коридором.
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