Експорт української продукції не припиняється — скільки суден на завантаженні в портах Великої Одеси

Балкер WINNIE. Фото: MarineTraffic

В портах Великої Одеси станом на сьогодні, 6 березня, завантажуються десятки суден. Найбільше здійснюється експорт агропродукції, також значну частину становить металургія.

Про це Новини.LIVE дізналися з даних порталу MarineTraffic.

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Рух суден у Чорному морі

Наразі відомо, що в порту Одеси стоять 14 суден, ще 14 — у Чорноморську, та 3 — у Південному. Відомо, що серед усіх суден є хімічний танкер. Крім того, ще 10 суден прямують на вихід з портів, а на вхід — 4.

Рух суден у Чорному морі. Фото: скриншот

Робота Дунайських портів

Крім того, біля Сулінського каналу утворилася черга з балкерів, які мають зайти до Дунайських портів. Наразі в Ізмаїлі, Усть-Дунайську та Кілії є понад 30 суден, які перевалюють агро- та металопродукцію. Переважна частина їх вирушить на перевалку до європейських портів на Дунаї.



Нагадаємо, що робота українських портів не припиняється, і на сьогодні від початку року Дунаєм експортовано понад 3 тонн продукції. Найбільше здійснюється перевезення зернових культур та олії.



Також ми писали, що показники експорту України портами Великої Одеси поступово наближаються до довоєнних показників. Вантажообіг портів Великої Одеси в найкоротшому місяці року становив 8 млн тонн, що стало рекордом з початку війни.