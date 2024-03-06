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Экспорт украинской продукции не прекращается — сколько судов на погрузке в портах Большой Одессы

6 марта 2024 15:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Экспорт украинской продукции не прекращается — сколько судов на погрузке в портах Большой Одессы
Балкер WINNIE. Фото: MarineTraffic
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В портах Большой Одессы по состоянию на сегодняшний день, 6 марта, загружаются десятки судов. Больше всего осуществляется экспорт агропродукции, также значительную часть составляет металлургия.

Об этом Новини.LIVE узнали из данных портала MarineTraffic.

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Движение судов в Черном море

Пока известно, что в порту Одессы стоят 14 судов, еще 14 — в Черноморске, и 3 — в Южном. Известно, что среди всех судов есть химический танкер. Кроме того, еще 10 судов направляются на выход из портов, а на вход — 4.

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Движение судов в Черном море. Фото: скриншот

Работа Дунайских портов

Кроме того, возле Сулинского канала образовалась очередь балкеров, которые должны зайти в Дунайские порты. В Измаиле, Усть-Дунайске и Килии имеется более 30 судов, которые переваливают агро- и металлопродукцию. Подавляющая часть их отправится на перевалку в европейские порты на Дунае.

Напомним, что работа украинских портов не прекращается, и на сегодняшний день с начала года Дунаем экспортировано более 3 тонн продукции. Больше всего осуществляется перевозка зерновых культур и растительного масла.

Также мы писали, что показатели экспорта Украины портами Большой Одессы постепенно приближаются к довоенным показателям. Грузооборот портов Большой Одессы в кратчайшем месяце составил 8 млн тонн, что стало рекордом с начала войны.

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