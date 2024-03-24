Експорт української продукції триває — що відомо про роботу портів Великої Одеси

Судно в одеському порту на завантаженні. Фото: Новини.LIVE

Станом на сьогодні, 24 березня, десятки суден перебувають на завантаженні в портах Великої Одеси. Переважна більшість обсягу експорту становить агропродукція, проте значну частину займає металургійна промисловість.

Про це Новини.LIVE дізналися з даних порталу MarineTraffic.

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Рух суден у Чорному морі

Наразі відомо, що в порту Одеси стоїть 13 суден, ще 19 — у Чорноморську, та 10 — у Південному. Серед усіх суден є 1 хімічний танкер.

Рух суден у Чорному морі. Фото: скриншот

Робота Дунайських портів

Біля Сулінського каналу утворилася черга з балкерів, які мають зайти до Дунайських портів. Наразі в Ізмаїлі, Усть-Дунайську та Кілії перебувають більше ніж 30 суден, які перевалюють агро- та металопродукцію.

Рух суден біля Сулінського каналу. Фото: скриншот

Експорт зерновим коридором

Нагадаємо, що робота українських портів не припиняється, і на сьогодні від початку року Дунаєм експортовано понад 3 мільйони тонн продукції. Найбільше здійснюється перевезення зернових культур та олії.

Також ми писали, що показники експорту України портами Великої Одеси поступово наближаються до довоєнних показників. Вантажообіг портів Великої Одеси в найкоротшому місяці року становив 8 млн тонн, що стало рекордом з початку війни.



Додамо, що портова інфраструктура Одеського регіону регулярно потерпає від ворожих атак, а на відновлення терміналів потрібно не менш як рік. Для захисту Чорноморського узбережжя Україна потребує системи ППО, адже це суттєво впливає на стабільність експорту та роботу Чорноморського коридору.