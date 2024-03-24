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Экспорт украинской продукции продолжается — что известно о работе портов Большой Одессы

24 марта 2024 16:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Экспорт украинской продукции продолжается — что известно о работе портов Большой Одессы
Судно в одесском порту на загрузке. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

На сегодня, 24 марта, десятки судов находятся на погрузке в портах Большой Одессы. Подавляющее большинство объема экспорта составляет агропродукция, однако значительную часть занимает металлургическая промышленность.

Об этом Новини.LIVE узнали из данных портала MarineTraffic.

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Движение судов в Черном море

Пока известно, что в порту Одессы стоит 13 судов, еще 19 — в Черноморске, и 10 — в Южном. Среди всех судов есть 1 химический танкер.

Экспорт украинской продукции продолжается — что известно о работе портов Большой Одессы - фото 1
Движение судов в Черном море. Фото: скриншот

Работа Дунайских портов

Возле Сулинского канала образовалась очередь балкеров, которые должны зайти в Дунайские порты. Сейчас в Измаиле, Усть-Дунайске и Килии находятся более 30 судов, которые переваливают агро- и металлопродукцию.

Экспорт украинской продукции продолжается — что известно о работе портов Большой Одессы - фото 2
Движение судов у Сулинского канала. Фото: скриншот

Экспорт зерновым коридором

Напомним, что работа украинских портов не прекращается, и на сегодняшний день с начала года Дунаем экспортировано более 3 миллионов тонн продукции. Больше всего осуществляется перевозка зерновых культур и растительного масла.

Также мы писали, что показатели экспорта Украины портами Большой Одессы постепенно приближаются к довоенным показателям. Грузооборот портов Большой Одессы в кратчайшем месяце составил 8 млн тонн, что стало рекордом с начала войны.

Добавим, что портовая инфраструктура Одесского региона регулярно страдает от вражеских атак, а на восстановление терминалов нужно не менее года. Для защиты Черноморского побережья Украина нуждается в системе ПВО, ведь это существенно влияет на стабильность экспорта и работу Черноморского коридора.

Одесса
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Дунай
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