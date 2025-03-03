Скільки тон вантажів експортувала Україна з портів Одещини

Корабель у порту. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Українським морським коридором за час його роботи з портів Одещини було транспортовано 106 млн тонн вантажів. Майже 70 млн з них — зерно.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Міністерства розвитку громад і територій.

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Ці 106 млн тонн вантажів були транспортовані за допомогою 4 тисяч суден. Вони доставили нашу агропродукцію до країн Африки, Азії та Європи. Усе це попри постійні атаки на припортову інфраструктуру з боку РФ, остання з яких відбулася 1 березня — тоді постраждали двоє цивільних працівників.

"Україна щодня захищається від російських нападів та потребує дієвого захисту від цього терору. При цьому залишається надійним гарантом продовольчої безпеки для багатьох країн світу", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про річницю потоплення судна біля Одеси. А також про моряків катера "Слов'янськ".