Пропавшие без вести моряки катера "Славянск"

Катер "Славянск" в море. Фото: Википедия

Третье марта 2022 года стало страшным днем — именно тогда российские войска нанесли ракетный удар по катеру "Славянск". На тот момент на судне находилось 19 моряков, среди которых восемь были эвакуированы и доставлены в госпиталь, судьба части экипажа, а именно 11 военнослужащих, уже 3 года остается неизвестной.

Какими были три года веры, борьбы и поисков — специально для Новини.LIVE рассказала мать пропавшего без вести матроса катера "Славянск" Владимира Католиченко.

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Мечта о море

Владимир Католиченко с самого детства мечтал стать моряком. Казалось, это была его судьба. Он с увлечением изучал морское дело, готовился к службе, а когда впервые поднялся на борт судна, не мог сдержать радости. Памятный звонок матери — голос, полный счастья, — запомнился ей навсегда.

"Мой сын был очень ответственным и серьезным — это человек своего слова. Он сказал, что будет моряком, и это не обсуждается. Он был таким счастливым, когда поступил в морской ВУЗ, вы себе просто представить не можете! А когда у него был первый рейс, он мне позвонил и сказал, мама, это так замечательно, я в море! Я здесь чувствую себя настолько хорошо, как будто ты меня в колыбели колышешь", — вспоминает слова сына Ирина.

Ирина Католиченко, мать пропавшего без вести матроса. Фото: Новини.LIVE

Ненавистное число три

Для Ирины третье число каждого месяца — это страшная боль и печаль. Женщина признается, что как только приближается эта дата, она как будто теряется в себе, земля уходит из-под ног, а в сердце только тревога и отчаяние. Ведь 3 марта, в 2022-м, с утра и до самого вечера Ирина пыталась выйти на связь с сыном, а уже вечером раздался звонок — товарищ ее сына сообщил страшную новость: по катеру был нанесен ракетный удар, ваш сын погиб.

"Первые дни и даже недели после этого звонка я вообще не помню, как я жила и что со мной происходило. Уже три года прошло, а я не могу вспомнить свое состояние. Так страшно мне было", — говорит мать моряка.

Ирина Католиченко, мать пропавшего без вести матроса. Фото: Новини.LIVE

Через некоторое время после телефонного звонка в свой адрес Ирина получала множество советов, чтобы она смирилась с этим и отпустила ситуацию. Мол, сына уже не вернуть, а жизнь продолжается. Представители ВМС Украины сначала сообщили о смерти, а уже потом предоставили другую информацию о том, что Владимир, как и остальные, имеют статус без вести пропавших, в то же время из военкомата принесли Ирине домой извещение о смерти сына и орден за мужество посмертно.

"Куда я только не обращалась — почти все говорили о том, что он умер. К городским властям в Подольске, к волонтерам, к ВМС. Все в один голос отвечали, что его нет, и предлагали через суд признать сына мертвым и получить миллионы за его смерть", — отметила Ирина.

Ирина Католиченко, мать пропавшего без вести матроса. Фото: Новини.LIVE

Большая борьба

Вопреки всему, что пришлось пережить женщине, она не пала духом, не сломалась, а нашла в себе силы и начала поиски. Ирина и другие родственники моряков объединились в одну большую команду несокрушимых женщин, впоследствии создали общественную организацию "Объединенные морем" и вместе бок о бок ищут своих защитников. Им приходится слышать множество версий, сталкиваться с равнодушием, но они не сдаются и останавливаться не собираются.

"За эти 3 года мы обращались, пожалуй, во все структуры! К уполномоченному по правам человека, и у нас, и в страну-агрессор, в Службу безопасности Украины, в координационные штабы, писали в информационное бюро, в Красный крест, даже в Ватикан и Турцию, столько всего было! А сейчас мы проводим мирные акции и митинги, и здесь в Одессе девочки каждую неделю на Приморский выходят, я у себя в Подольске провожу мероприятия, мы по всей Украине и за ее пределами делаем все возможное и невозможное, чтобы вернуть наших ребят", — отмечает Ирина.

Все обращения Ирины за 3 года борьбы. Фото: Новини.LIVE

Встреча, которая стала мечтой

Сейчас все члены экипажа имеют статус без вести пропавших, а в координационном штабе требуют фото или видео подтверждения того, что моряки живы. Поэтому сейчас Ирина, как и все родственники моряков, пока что борется, читает молитвы и с надеждой в сердце мечтает о той долгожданной встрече со своим сыном.

"Я уже представляла, какой будет наша встреча. Я его как увижу — стану перед ним на колени, сильно обниму и поблагодарю. За то, что я жива, что мы живы. За его героический поступок, что он не сдавался и защищал нас. А главное то, что я просто попрошу у него прощения за то, что я не смогла его уберечь", — говорит Ирина Католиченко.

Флаг, на котором изображен пропавший без вести Владимир Католиченко. Фото: Новини.LIVE

Эта история — лишь одна из многих, отражающих трагедию войны, которая продолжается до сих пор. Но она также является историей безграничной материнской любви, силы и веры. Веры в то, что даже в самые темные времена правда должна быть найдена, а моряки возвращены домой.

Ранее мы писали о том, как сохранить морскую отрасль, и о том, что за годы войны Украину покинули около 70 тысяч моряков.