Сколько тонн грузов экспортировала Украина из портов Одесской области

Экспорт из одесских портов уже составил 106 млн тон грузов
По украинскому морскому коридору за время его работы из портов Одесской области было транспортировано 106 млн тонн грузов. Почти 70 млн из них — зерно.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства развития общин и территорий.
Доставили несмотря на обстрелы
Эти 106 млн тонн грузов были транспортированы с помощью 4 тысяч судов. Они доставили нашу агропродукцию в страны Африки, Азии и Европы. Все это несмотря на постоянные атаки на припортовую инфраструктуру со стороны РФ, последняя из которых состоялась 1 марта — тогда пострадали двое гражданских работников.
"Украина ежедневно защищается от российских нападений и нуждается в действенной защите от этого террора. При этом остается надежным гарантом продовольственной безопасности для многих стран мира",— говорится в сообщении.
Напомним, недавно мы писали о годовщине потопления судна возле Одессы. А также о моряках катера "Славянск".
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