Сколько тонн грузов экспортировала Украина из портов Одесской области

Корабль в порту. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

По украинскому морскому коридору за время его работы из портов Одесской области было транспортировано 106 млн тонн грузов. Почти 70 млн из них — зерно.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства развития общин и территорий.

Читайте также:

Доставили несмотря на обстрелы

Эти 106 млн тонн грузов были транспортированы с помощью 4 тысяч судов. Они доставили нашу агропродукцию в страны Африки, Азии и Европы. Все это несмотря на постоянные атаки на припортовую инфраструктуру со стороны РФ, последняя из которых состоялась 1 марта — тогда пострадали двое гражданских работников.

"Украина ежедневно защищается от российских нападений и нуждается в действенной защите от этого террора. При этом остается надежным гарантом продовольственной безопасности для многих стран мира",— говорится в сообщении.

Напомним, недавно мы писали о годовщине потопления судна возле Одессы. А также о моряках катера "Славянск".