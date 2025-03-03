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Экспорт из одесских портов уже составил 106 млн тон грузов

3 марта 2025 20:20
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Сколько тонн грузов экспортировала Украина из портов Одесской области
Корабль в порту. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

По украинскому морскому коридору за время его работы из портов Одесской области было транспортировано 106 млн тонн грузов. Почти 70 млн из них — зерно.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства развития общин и территорий.

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Эти 106 млн тонн грузов были транспортированы с помощью 4 тысяч судов. Они доставили нашу агропродукцию в страны Африки, Азии и Европы. Все это несмотря на постоянные атаки на припортовую инфраструктуру со стороны РФ, последняя из которых состоялась 1 марта — тогда пострадали двое гражданских работников.

"Украина ежедневно защищается от российских нападений и нуждается в действенной защите от этого террора. При этом остается надежным гарантом продовольственной безопасности для многих стран мира",— говорится в сообщении.

Напомним, недавно мы писали о годовщине потопления судна возле Одессы. А также о моряках катера "Славянск".

Одесса торговля Украина экспорт зерна Новости Одессы
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