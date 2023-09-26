Експорт зерна: стало відомо, скільки суден скористались тимчасовим коридором

Експорт зерна морем. Фото: google

Тимчасовим коридором у Чорному морі вже скористалось сім суден. Балкери більшість часу йдуть в територіальних водах НАТО, де РФ не наважиться їх атакувати.

Про це на брифінгу повідомив речник Військово-Морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук.

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"За оновленими даними новим коридором у нас уже вийшли сім суден. Тобто це сім із семи успішних кейсів. Зайшли два, вийшли сім. П'ять суден — це ті, що були тут до початку повномасштабного вторгнення. Відповідно, цей процес триває. Ми робимо все, щоб гарантувати безпеку тієї ділянки, на якій судна перебувають у наших територіальних водах", — сказав Дмитро Плетенчук.

З територіальних вод України судна потрапляють у води Румунії, Болгарії й Туреччини, аж до Босфорської затоки.

Що відомо про тимчасовий коридор

Згідно з навігаційним дорученням Військово-морських сил Збройних сил України №6, нові маршрути руху цивільних суден до/з чорноморських морських портів України були активовані з 8 серпня 2023 року.

Важливо зазначити, що Україна ініціювала цей маршрут та подала звернення до Міжнародної морської організації (IMO), щоб отримати підтримку і визнання свого права на вільне торговельне судноплавство. Рада ІМО визнала права України та закликала Росію дотримуватися міжнародних конвенцій і припинити погрози.

Нагадаємо, друга партія українського зерна прибула до Туреччини через тимчасовий коридор. Йдеться про суховантаж під назвою Aroyat, під прапором Палау.

Крім того, три судна — AZARA, YING HAO 01 та ENEIDA — наразі направляються до українських портів під завантаження експортною продукцією. Ці балкери підтвердили свою готовність використовувати тимчасовий коридор для цивільних суден і рухатися у напрямку портів Південний та Чорноморськ.