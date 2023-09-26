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Экспорт зерна: стало известно, сколько судов воспользовались временным коридором

26 сентября 2023 18:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Экспорт зерна: стало известно, сколько судов воспользовались временным коридором
Экспорт зерна по морю. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Временным коридором в Черном море уже воспользовалось семь судов. Балкеры большую часть времени идут в территориальных водах НАТО, где РФ не решится их атаковать.

Об этом на брифинге сообщил спикер Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук.

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"По обновленным данным новым коридором у нас уже вышли семь судов. То есть это семь из семи успешных кейсов. Зашли два, вышли семь. Пять судов — это те, которые были здесь до начала полномасштабного вторжения. Соответственно, этот процесс продолжается. Мы делаем все, чтобы обеспечить безопасность того участка, на котором суда находятся в наших территориальных водах", — сказал Дмитрий Плетенчук.

Из территориальных вод Украины суда попадают в воды Румынии, Болгарии и Турции, вплоть до Босфорского залива.

Что известно о временном коридоре

Согласно навигационному поручению Военно-морских сил Вооруженных сил Украины №6, новые маршруты движения гражданских судов в/из черноморских морских портов Украины были активированы с 8 августа 2023 года.

Важно отметить, что Украина инициировала этот маршрут и подала обращение Международной морской организации (IMO), чтобы получить поддержку и признание своего права на свободное торговое судоходство. Совет ИМО признал права Украины и призвал Россию соблюдать международные конвенции и прекратить угрозы.

Напомним, вторая партия украинского зерна прибыла в Турцию через временный коридор. Речь идет о сухогрузе под названием Aroyat, под флагом Палау.

Кроме того, три судна — AZARA, YING HAO 01 и ENEIDA — сейчас направляются в украинские порты под загрузку экспортной продукцией. Эти балкеры подтвердили свою готовность использовать временный коридор для гражданских судов и двигаться в направлении портов Южный и Черноморск.

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