Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Електрика не доходить — на Одещині проблеми з мережами

Електрика не доходить — на Одещині проблеми з мережами

Ua ru
Дата публікації: 18 січня 2026 13:05
Енергетичні виклики Одеси: чому світло не доходить до людей
Енергетики лагодять мережі. Фото ілюстративне: ДТЕК

Одещина стикається з серйозними проблемами в енергетиці, навіть коли електроенергія формально доступна. У деяких районах області її просто неможливо доставити до споживачів через зруйновані мережі.

Про це повідомив директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко.

Реклама
Читайте також:

Дефіцит електроенергії на Одещині

За словами Олександра Харченко, Одеса, Київ, Харків, Дніпро та Кривий Ріг мають спільну проблему — старі й пошкоджені мережі не витримують навантаження. За його словами, навіть там, де є генерація, електрика не завжди доходить до людей через зруйновану інфраструктуру.

"На Одещині є такі місця, де немає транспортних каналів, щоб ця електрика дійшла до споживача", — пояснив експерт.

Харченко зазначає, що Україна не має власних ресурсів, щоб швидко й повністю розв'язувати ці проблеми. Йдеться про мільярди євро та складні технічні рішення. Водночас він наголосив, що нові енергетичні об’єкти можна захищати краще, ніж старі. Сучасні турбіни компактніші й мають багаторівневий захист.

"Сучасні енергетичні об’єкти можна захистити. Другий рівень захисту трансформаторів уже показав ефективність", — сказав Олександр Харченко.

Скільки треба часу на перебудовування енергосистеми

Однак навіть за найоптимістичніших умов перебудова енергосистеми займе роки. За словами Харченка, повноцінне відновлення можливе лише за 3-5 років наполегливої роботи.

"Не можна за пів року відбудувати енергетику. Це роки системної праці", — підкреслив він.

Проте ситуація, за словами експерта, може покращитися навесні. Зменшиться споживання, повернеться сонячна генерація, а частину пошкоджених об’єктів відновлять.

Нагадаємо, вночі російські дрони атакували енергетику на Одещині. Також ми писали, що деякі одесити сьогодні залишаться без світла, води та теплопостачання.

Одеса електроенергія Одеська область Новини Одеси відключення світла світло
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації