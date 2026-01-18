Енергетичні виклики Одеси: чому світло не доходить до людей

Енергетики лагодять мережі. Фото ілюстративне: ДТЕК

Одещина стикається з серйозними проблемами в енергетиці, навіть коли електроенергія формально доступна. У деяких районах області її просто неможливо доставити до споживачів через зруйновані мережі.

Про це повідомив директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко.

Реклама

Читайте також:

Дефіцит електроенергії на Одещині

За словами Олександра Харченко, Одеса, Київ, Харків, Дніпро та Кривий Ріг мають спільну проблему — старі й пошкоджені мережі не витримують навантаження. За його словами, навіть там, де є генерація, електрика не завжди доходить до людей через зруйновану інфраструктуру.

"На Одещині є такі місця, де немає транспортних каналів, щоб ця електрика дійшла до споживача", — пояснив експерт.

Харченко зазначає, що Україна не має власних ресурсів, щоб швидко й повністю розв'язувати ці проблеми. Йдеться про мільярди євро та складні технічні рішення. Водночас він наголосив, що нові енергетичні об’єкти можна захищати краще, ніж старі. Сучасні турбіни компактніші й мають багаторівневий захист.

"Сучасні енергетичні об’єкти можна захистити. Другий рівень захисту трансформаторів уже показав ефективність", — сказав Олександр Харченко.

Скільки треба часу на перебудовування енергосистеми

Однак навіть за найоптимістичніших умов перебудова енергосистеми займе роки. За словами Харченка, повноцінне відновлення можливе лише за 3-5 років наполегливої роботи.

"Не можна за пів року відбудувати енергетику. Це роки системної праці", — підкреслив він.

Проте ситуація, за словами експерта, може покращитися навесні. Зменшиться споживання, повернеться сонячна генерація, а частину пошкоджених об’єктів відновлять.

Нагадаємо, вночі російські дрони атакували енергетику на Одещині. Також ми писали, що деякі одесити сьогодні залишаться без світла, води та теплопостачання.