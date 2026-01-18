Енергетичні виклики Одеси: чому світло не доходить до людей

Електрика не доходить — на Одещині проблеми з мережами
Одещина стикається з серйозними проблемами в енергетиці, навіть коли електроенергія формально доступна. У деяких районах області її просто неможливо доставити до споживачів через зруйновані мережі.
Про це повідомив директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко.
Дефіцит електроенергії на Одещині
За словами Олександра Харченко, Одеса, Київ, Харків, Дніпро та Кривий Ріг мають спільну проблему — старі й пошкоджені мережі не витримують навантаження. За його словами, навіть там, де є генерація, електрика не завжди доходить до людей через зруйновану інфраструктуру.
"На Одещині є такі місця, де немає транспортних каналів, щоб ця електрика дійшла до споживача", — пояснив експерт.
Харченко зазначає, що Україна не має власних ресурсів, щоб швидко й повністю розв'язувати ці проблеми. Йдеться про мільярди євро та складні технічні рішення. Водночас він наголосив, що нові енергетичні об’єкти можна захищати краще, ніж старі. Сучасні турбіни компактніші й мають багаторівневий захист.
"Сучасні енергетичні об’єкти можна захистити. Другий рівень захисту трансформаторів уже показав ефективність", — сказав Олександр Харченко.
Скільки треба часу на перебудовування енергосистеми
Однак навіть за найоптимістичніших умов перебудова енергосистеми займе роки. За словами Харченка, повноцінне відновлення можливе лише за 3-5 років наполегливої роботи.
"Не можна за пів року відбудувати енергетику. Це роки системної праці", — підкреслив він.
Проте ситуація, за словами експерта, може покращитися навесні. Зменшиться споживання, повернеться сонячна генерація, а частину пошкоджених об’єктів відновлять.
Нагадаємо, вночі російські дрони атакували енергетику на Одещині. Також ми писали, що деякі одесити сьогодні залишаться без світла, води та теплопостачання.
Читайте Новини.LIVE!