Главная Одесса Электричество не доходит — на Одесчине проблемы с сетями

Электричество не доходит — на Одесчине проблемы с сетями

Ua ru
Дата публикации 18 января 2026 13:05
Энергетические вызовы Одессы: почему свет не доходит до людей
Энергетики чинят сети. Фото иллюстративное: ДТЭК

Одесская область сталкивается с серьезными проблемами в энергетике, даже когда электроэнергия формально доступна. В некоторых районах области ее просто невозможно доставить к потребителям из-за разрушенных сетей.

Об этом сообщил директор Центра исследования энергетики Александр Харченко.

Читайте также:

Дефицит электроэнергии в Одесской области

По словам Александра Харченко, Одесса, Киев, Харьков, Днепр и Кривой Рог имеют общую проблему — старые и поврежденные сети не выдерживают нагрузки. По его словам, даже там, где есть генерация, электричество не всегда доходит до людей из-за разрушенной инфраструктуры.

"В Одесской области есть такие места, где нет транспортных каналов, чтобы это электричество дошло до потребителя", — пояснил эксперт.

Харченко отмечает, что Украина не имеет собственных ресурсов, чтобы быстро и полностью решать эти проблемы. Речь идет о миллиардах евро и сложных технических решениях. В то же время он отметил, что новые энергетические объекты можно защищать лучше, чем старые. Современные турбины компактнее и имеют многоуровневую защиту.

"Современные энергетические объекты можно защитить. Второй уровень защиты трансформаторов уже показал эффективность", — сказал Александр Харченко.

Сколько нужно времени на перестройку энергосистемы

Однако даже при самых оптимистичных условиях перестройка энергосистемы займет годы. По словам Харченко, полноценное восстановление возможно только через 3-5 лет упорной работы.

"Нельзя за полгода отстроить энергетику. Это годы системной работы", — подчеркнул он.

Однако ситуация, по словам эксперта, может улучшиться весной. Уменьшится потребление, вернется солнечная генерация, а часть поврежденных объектов восстановят.

Напомним, ночью российские дроны атаковали энергетику в Одесской области. Также мы писали, что некоторые одесситы сегодня останутся без света, воды и теплоснабжения.

