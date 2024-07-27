Стало відомо скільки людей скористалися електронним бронюванням на Одещині

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За перший тиждень запуску сервісу електронного бронювання у додатку "Дія" в Одеській області ним скористалося понад 2 тисячі осіб. Всього по країні цей показник досяг 55 тисяч людей.

Про це в четвер, 25 липня, повідомило Міністерство цифрової трансформації на своїй сторінці в Facebook.

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В міністерстві зазначили, що новий сервіс електронного бронювання у додатку "Дія" викликав великий інтерес з боку громадян. Лише за першу добу після запуску було заброньовано 15 тисяч людей по всій країні.

"Раніше інформація перевірялась тижнями вручну. Разом з Мінекономіки та Міноборони автоматизували всі можливі процеси та зробили сервіс прозорим і швидким. Зараз середній час на отримання електронного бронювання — 15 хвилин", — повідомили у відомстві.

Статистика бронювання по областях

За даними Міністерства цифрової трансформації України в Одеській області сервісом скористалося 2 348 осіб, що свідчить про його популярність і тут. Закарпатська область також активно використовує нову можливість, де вже заброньовано понад 1 тисячу осіб. У Києві та Київській області сервісом скористалося найбільше людей — 19468 осіб. У Львівській області було заброньовано понад 6 тисяч осіб, а в Дніпропетровській області — 5952 особи.

Статистика бронювання по містах України. Фото: Міністерство цифрової трансформації

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Нагадаємо, військовозобов'язані медичні працівники Одеської "екстренки" поступово отримують бронювання від мобілізації. Процес ще триває, але вже охопив значну кількість співробітників.

Раніше Одеська обласна рада відмовилася включити до звернення до Кабінету Міністрів запит на бронювання водіїв швидкої допомоги та низку інших професій. Там до "критичних спеціальностей" прирівняли співробітників охоронних агенцій.

Додамо, Одеська обласна військова адміністрація відмовилася надати перелік підприємств, яким дозволено бронювати керівників та частину працівників. Там зазначили, що нібито взагалі не мають цієї інформації.