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Одеських медиків почали бронювати — криза позаду

28 червня 2024 17:10
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Працівники Одеської "екстренки" захищені від мобілізаці: деталі
Швидка допомога. Ілюстративне фото: pmgroup.org.ua
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Військовозобов'язані медичні працівники Одеської "екстренки" поступово отримують бронювання від мобілізації. Процес ще триває, але вже охопив значну кількість співробітників.

Про це повідомили у Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Одеської області.

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Триває процес бронювання медиків. Фото: скриншот

Одещина відчувала гостру потребу у медичних працівниках, зокрема через активну мобілізацію. Тож бронювання дозволить забезпечити стабільну роботу служби екстреної медичної допомоги в регіоні, зважаючи на важливість її діяльності в умовах воєнного стану.

"Завдячуючи діям керівництва Одеської ОВА, більша частина співробітників, що підлягають бронюванню, вже пройшли процедуру. Міністерство економіки України 25 червня 2024 року видало відповідний наказ", — йдеться у повідомленні. 

Бронювання медичних працівників на Одещині

Ми писали, що депутати міської ради Одеси направили звернення до Одеської військової адміністрації з проханням забронювати працівників швидкої допомоги, щоб забезпечити їхню наявність у місті під час надзвичайних ситуацій. 

Раніше Одеська обласна рада відмовилася включити до звернення до Кабінету Міністрів запит на бронювання водіїв швидкої допомоги та низку інших професій. Там до "критичних спеціальностей" прирівняли співробітників охоронних агенцій.

Додамо, раніше гендиректорка Одеського Центру екстреної медицини Світлана Ізосімова повідомляли, що загалом бронювання мають отримати понад 50% від загальної кількості працівників.

Одеса
швидка допомога
медики
Одеська область
військовий призов
Новини Одеси
мобілізація
бронювання

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