Работники Одесской "экстренки" защищены от мобилизации: детали

Скорая помощь. Иллюстративное фото: pmgroup.org.ua

Военнообязанные медицинские работники Одесской "экстренки" постепенно получают бронирование от мобилизации. Процесс продолжается, но уже охватил значительное количество сотрудников.

Об этом сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Одесской области.

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Идет процесс бронирования медиков. Фото: скриншот

Одесчина испытывала острую потребность в медицинских работниках, в частности из-за активной мобилизации. Бронирование позволит обеспечить стабильную работу службы экстренной медицинской помощи в регионе, учитывая важность ее деятельности в условиях военного положения.

"Благодаря действиям руководства Одесской ОВА, большая часть подлежащих бронированию сотрудников уже прошли процедуру. Министерство экономики Украины 25 июня 2024 года выдало соответствующий приказ", — говорится в сообщении.

Бронирование медицинских работников в Одесской области

Мы писали, что депутаты городского совета Одессы направили обращение в Одесскую военную администрацию с просьбой забронировать работников скорой помощи, чтобы обеспечить их наличие в городе во время чрезвычайных ситуаций.

Ранее Одесский областной совет отказался включить в обращение в Кабинет Министров запрос на бронирование водителей скорой помощи и ряд других профессий. Там к "критическим специальностям" приравняли сотрудников охранных агентств.

Добавим, ранее гендиректор Одесского Центра экстренной медицины Светлана Изосимова сообщали, что в общей сложности бронирование должно получить более 50% от общего количества работников.