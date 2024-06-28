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Одесских медиков начали бронировать — кризис позади

28 июня 2024 17:10
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Работники Одесской "экстренки" защищены от мобилизации: детали
Скорая помощь. Иллюстративное фото: pmgroup.org.ua
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Военнообязанные медицинские работники Одесской "экстренки" постепенно получают бронирование от мобилизации. Процесс продолжается, но уже охватил значительное количество сотрудников.

Об этом сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Одесской области.

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Идет процесс бронирования медиков. Фото: скриншот

Одесчина испытывала острую потребность в медицинских работниках, в частности из-за активной мобилизации. Бронирование позволит обеспечить стабильную работу службы экстренной медицинской помощи в регионе, учитывая важность ее деятельности в условиях военного положения.

"Благодаря действиям руководства Одесской ОВА, большая часть подлежащих бронированию сотрудников уже прошли процедуру. Министерство экономики Украины 25 июня 2024 года выдало соответствующий приказ", — говорится в сообщении.

Бронирование медицинских работников в Одесской области

Мы писали, что депутаты городского совета Одессы направили обращение в Одесскую военную администрацию с просьбой забронировать работников скорой помощи, чтобы обеспечить их наличие в городе во время чрезвычайных ситуаций.

Ранее Одесский областной совет отказался включить в обращение в Кабинет Министров запрос на бронирование водителей скорой помощи и ряд других профессий. Там к "критическим специальностям" приравняли сотрудников охранных агентств.

Добавим, ранее гендиректор Одесского Центра экстренной медицины Светлана Изосимова сообщали, что в общей сложности бронирование должно получить более 50% от общего количества работников.

Одесса
скорая помощь
медики
Одесская область
военный призыв
Новости Одессы
мобилизация
бронирование

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