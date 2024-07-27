Стало известно сколько людей воспользовались электронным бронированием в Одесской области

Приложение Резерв+. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

За первую неделю запуска сервиса электронного бронирования в приложении "Дія" в Одесской области им воспользовалось более 2 тысяч человек. Всего по стране этот показатель достиг 55 тысяч человек.

Об этом в четверг, 25 июля, сообщило Министерство цифровой трансформации на своей странице в Facebook.

Читайте также:

Электронное бронирование

В министерстве отметили, что новый сервис электронного бронирования в приложении "Действие" вызвал большой интерес со стороны граждан. Только за первые сутки после запуска было забронировано 15 тысяч человек по всей стране.

"Раньше информация проверялась неделями вручную. Вместе с Минэкономики и Минобороны автоматизировали все возможные процессы и сделали сервис прозрачным и быстрым. Сейчас среднее время получения электронного бронирования — 15 минут", — сообщили в ведомстве.

Статистика бронирования по областям

По данным Министерства цифровой трансформации Украины в Одесской области, сервисом воспользовалось 2 348 человек, что свидетельствует о его популярности и здесь. Закарпатская область также активно использует новую возможность, где уже забронировано более тысячи человек. В Киеве и Киевской области сервисом воспользовалось больше всего людей — 19468 человек. Во Львовской области было забронировано более 6 тысяч человек, а в Днепропетровской области — 5952 человека.

Статистика бронирования по городам Украины. Фото: Министерство цифровой трансформации

Больше о бронировании в Одесской области

Напомним, военнообязанные медицинские работники Одесской "экстренки" постепенно получают бронирование от мобилизации. Процесс продолжается, но уже охватил значительное количество сотрудников.

Ранее Одесский областной совет отказался включить в обращение в Кабинет Министров запрос на бронирование водителей скорой помощи и ряд других профессий. Там к "критическим специальностям" приравняли сотрудников охранных агентств.

Добавим, Одесская областная военная администрация отказалась предоставить список предприятий, которым разрешено бронировать руководителей и часть работников. Там отметили, что якобы вообще нет этой информации.