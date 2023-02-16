Проблеми в енергомережі Одещини мають бути усунені за кілька тижнів

На Одещині діють стабілізаційні відключення

Ситуація в енергосистемі Одещини покращується. В найближчі тижні — при умові, що не буде нових масштабних руйнувань і пошкоджень інфраструктури, — вдасться усунути "вузькі місця" в енергосистемі.

Про це повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"Я не хочу дуже детально коментувати поточну ситуацію з енергозабезпеченням Одеси, щоб не давати зайвої інформації ворогу. Очевидно, що ситуація в місті, якщо її порівняти з моментом після останньої аварії, зараз набагато краща. Вона якісно інша. Є певні обмеження, пов'язані з нездатністю мережі поживити на 100% місто і район, але працюємо над усуненням всіх обмежень в Одесі та інших регіонах, де у нас можуть час від часу виникати проблеми з доставкою електроенергії споживачам", — зазначив Володимир Кудрицький.

Зазначимо вже як п’яту добу поспіль генерації електроенергії достатньо для забезпечення потреб споживачів. В Україні з’явився певний резерв потужності.

Тим часом на Одещині електроенергія не може постачатися від генерації до споживачів по зруйнованих магістральних міжобласних мережах НЕК ''Укренерго''. Тобто відбуваються мережеві обмеження. Саме через це в області застосовуються графіки відключень світла

З 9 лютого на Одещині запрацювали в тестовому режимі нові графіки. Споживачі мають бути розділені на шість груп. Це має забезпечити справедливість і почерговість подачі світла всім мешканцям Одещини. Ви можете дізнатись графік відключень за вашою адресою за посиланням.

Нагадаємо, 10 лютого була 14 масована ракетна атака на енергосистему України. Було влучання в об'єкти високовольтної інфраструктури в східному та західному, південному регіонах, що призвело до перебоїв з електропостачанням у деяких областях.