Проблемы в энергосети Одесщины должны быть устранены через несколько недель

В Одесской области действуют стабилизационные отключения

Ситуация в энергосистеме Одесчины улучшается. В ближайшие недели, при условии, что не будет новых масштабных разрушений и повреждений инфраструктуры, удастся устранить "узкие места" в энергосистеме.

Об этом сообщил глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

"Я не хочу очень детально комментировать текущую ситуацию с энергообеспечением Одессы, чтобы не давать лишней информации врагу. Очевидно, что ситуация в городе, если ее сравнить с моментом после последней аварии, сейчас намного лучше. Она качественно другая. Есть определенные ограничения, связаны с неспособностью сети заживить на 100% город и район, но работаем над устранением всех ограничений в Одессе и других регионах, где у нас могут время от времени возникать проблемы с доставкой электроэнергии потребителям", — отметил Владимир Кудрицкий.

Отметим уже как пятые сутки подряд генерации электроэнергии достаточно для обеспечения потребностей потребителей. У Украины появился определенный резерв мощности.

Между тем, в Одесской области электроэнергия не может поставляться от генерации к потребителям по разрушенным магистральным межобластным сетям НЭК "Укрэнерго". То есть происходят сетевые ограничения. Именно поэтому в области применяются графики отключений света.

С 9 февраля в Одесской области заработали в тестовом режиме новые графики. Потребители должны быть разделены на шесть групп. Это должно обеспечить справедливость и поочередность подачи света всем жителям Одесской области. Вы можете узнать график отключений по вашему адресу по ссылке.

Напомним, 10 февраля была 14 массированная ракетная атака на энергосистему Украины. Было попадание в объекты высоковольтной инфраструктуры в восточном и западном, южном регионах, что привело к перебоям с электроснабжением в некоторых областях.