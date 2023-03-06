компенсація за генератори

Загальна сума часткової компенсації з початку дії Програми - 3 012 070,30 грн.

В Одесі ОСББ продовжують отримувати компенсацію за придбані генератори. Вже більше 40 будинків мають альтернативне електропостачання у випадку знеструмлення.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

Для того, щоб взяти участь у програмі ОСББ або ОСББ повинні подати пакет документів на розгляд спеціальних комісій, яки створені районними адміністраціями. Якщо рішення буде позитивним, то претендентам на компенсацію видадуть відповідний протокол. Раніше на його підставі готувалося розпорядження міського голови про розподіл часткової компенсації вартості закупівлі електрогенераторів. Однак зараз все стало простіше.

"За новою редакцією Порядку, яка була затверджена під час засідання сесії Одеської міськради 8.02. 2023 р., на підставі протоколу комісії готується розпорядження голови відповідної районної адміністрації Одеської міськради щодо розподілу часткової компенсації вартості закупівлі електрогенераторів учасникам", — йдеться у повідомленні.

За новими правилами з 8 лютого по 1 березня 2023 року гроші часткової компенсації за придбання електрогенераторів були виділені 4 ОСББ:

2 ОСББ Київського району. Загальна сума компенсації становила 200 тисяч гривень;

4 ОСББ Б Малиновського району. Загальна сума компенсації – 258 тис. 187 гривень;

7 ОСББ Приморського району. Загальна сума компенсації – 644 тис. 485 гривень.

Всього з початку дії Програми станом на 6.03.2023 року отримало часткову компенсацію 40 ОСББ на загальну суму 3 012 070,30 грн.

Зазначимо, Дитячий фонд ООН доставив 8 потужних генераторів до Одеської області. Це допоможе забезпечити безперебійну роботу місцевих закладів охорони здоров’я, об'єктів критичної та адміністративної інфраструктури.

Крім того, регіон отримав ще 50 генераторів від Представництва ЄС в Україні. За рішенням керівництва Одеської ОВА генератори розподілено серед закладів охорони здоров’я, об'єктів критичної та адміністративної інфраструктури.