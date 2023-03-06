компенсация за генераторы

Общая сумма частичной компенсации с начала действия Программы — 3 012 070,30 грн

В Одессе ОСМД продолжают получать компенсацию за приобретенные генераторы. Уже более 40 домов имеют альтернативное электроснабжение в случае обесточивания.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

Для того чтобы принять участие в программе ОСМД или ОСМД должны подать пакет документов на рассмотрение специальных комиссий, созданных районными администрациями. Если решение будет положительным, претендентам на компенсацию выдадут соответствующий протокол. Ранее на его основании готовилось распоряжение мэра о распределении частичной компенсации стоимости закупки электрогенераторов. Однако сейчас все стало проще.

"По новой редакции Порядка, утвержденной во время заседания сессии Одесского горсовета 08.02.2023 г., на основании протокола комиссии готовится распоряжение председателя соответствующей районной администрации Одесского горсовета по распределению частичной компенсации стоимости закупки электрогенераторов участникам", — говорится в сообщении.

По новым правилам с 8 февраля по 1 марта 2023 года деньги частичной компенсации за приобретение электрогенераторов были выделены 4 ОСМД:

2 ОСМД Киевского района. Общая сумма компенсации составила 200 тыс. грн;

4 ОСМД Б Малиновского района. Общая сумма компенсации — 258 тыс. 187 грн;

7 ОСМД Приморского района. Общая сумма компенсации — 644 485 грн.

Всего с начала действия Программы по состоянию на 06.03.2023 получило частичную компенсацию 40 ОСМД на общую сумму 3 012 070,30 грн.

Детский фонд ООН доставил восемь мощных генераторов в Одесскую область. Это поможет обеспечить бесперебойную работу местных здравоохранительных учреждений, объектов критической и административной инфраструктуры.

Кроме того, регион получил еще50 генераторов от представительства ЕС в Украине. По решению руководства Одесской ОВ генераторы распределены среди учреждений здравоохранения, объектов критической и административной инфраструктуры.