Одеська область отримала 50 генераторів від ЄС

Генератори заживлять критичну інфраструктуру

Одеська область отримала 50 генераторів від Представництва ЄС в Україні. За рішенням керівництва Одеської ОВА генератори розподілено серед закладів охорони здоров’я, об'єктів критичної та адміністративної інфраструктури.

Про це повідомляє пресслужба Одеської ОВА.

Критична інфраструктура на генераторах

Критичну інфраструктуру Одеси та Одеського району переведено на генератори. Це допомогло подавати певну частину потужностей до помешкань.

Ще місто закупило 16 потужних генераторів за кошти уряду Німеччини. Вони мають забезпечити безперебійну роботу бюветів. Комунальники підготують спеціальні бокси, які захищатимуть техніку від крадіжки та поганої погоди.

5 лютого ДТЕК передав Одесі 15 потужних генераторів для критичної інфраструктури. Також 6 лютого до міста привезли 82 генератори, наразі триває їх встановлення. Це дозволило розвантажити електричну мережу.

Також КП "Теплопостачання міста Одеси" отримало 19 нових дизельних генераторів. Техніку передало місту управління ООН з обслуговування проєктів.

Нагадаємо, одна з комунальних установ Одеської міської ради уклала договір на придбання дизельних генераторів. Втім у сумі було закладено ПДВ, а оподаткування на такий товар наразі в країні знято. За результатами розгляду запиту прокурора, вартість договорів зменшено на розмір попередньо визначеного ПДВ на суму майже 1,5 млн гривень.