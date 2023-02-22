Одесская область получила 50 генераторов от ЕС

Одесская область получила полсотни генераторов от ЕС
Одесская область получила 50 генераторов от представительства ЕС в Украине. По решению руководства Одесской ОВ генераторы распределены среди учреждений здравоохранения, объектов критической и административной инфраструктуры.
Об этом сообщает пресс-служба Одесской ОВА.
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Критическая инфраструктура на генераторах
Критическая инфраструктура Одессы и Одесского района переведена на генераторы. Это помогло подавать определенную часть мощностей в дома.
Еще город закупил 16 мощных генераторов за средства правительства Германии. Они должны обеспечить бесперебойную работу бюветов. Коммунальщики подготовят специальные боксы, которые будут защищать технику от воровства и плохой погоды.
5 февраля ДТЭК передал Одессе 15 мощных генераторов для критической инфраструктуры. Также 6 февраля в город привезли 82 генератора, сейчас их установка. Это позволило разгрузить электрическую сеть.
Также КП "Теплоснабжение города Одессы" получило 19 новых дизельных генераторов. Технику передало городу управление ООН по обслуживанию проектов.
Напомним, одно из коммунальных учреждений Одесского городского совета заключило договор на приобретение дизельных генераторов. Впрочем, в сумме был заложен НДС, а налогообложение на такой товар в стране снято. По результатам рассмотрения запроса прокурора стоимость договоров уменьшена на размер предварительно определенного НДС на сумму почти 1,5 млн гривен.