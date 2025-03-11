Спалах грипу в Одеській області — як захиститися та наскільки перевищено епідеміологічний поріг

Люди біля лікарні. Фото: Новини.LIVE

На Одещині звірює вірус грипу. Цього разу найбільше хворих на так званий тип А. Багато класів і шкіл закриті на карантин. Проте ситуація вже найближчим часом має змінитися, насамперед внаслідок потепління на вулиці.

Журналісти Новини.LIVE дізналися, як одесити зміцнюють свої імунітет, а також яка реальна епідеміологічна ситуація у місті.

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Симптоми вірусу

Сьогодні ризик захворіти на грип є у кожного. Медики наголошують на тому, що важливо вчасно розпізнати перші симптоми, щоб уникнути ускладнень та не наражати на небезпеку оточення. Так, ні для кого не секрет, що навіть невелика температура — це перші ознаки запального процесу, це означає, що вже варто прислухатися до свого організму.

"Температура тримається десь день, два, що насамперед викликає погане самопочуття, після цього кашель починається, і все — людина занедужала. Також ускладнення може бути, воно знижується на наші легені та серцеву діяльність, тому тут потрібно звертатися до лікаря і не займатися самолікуванням. Це дуже важливо", — зазначив директор департаменту охорони здоров'я Одеської міської ради Левон Нікогосян.

Директор департаменту охорони здоров'я Одеської міської ради Левон Нікогосян. Фото: Новини.LIVE

Грип може здаватися звичайною сезонною хворобою, але для людей із хронічними захворюваннями він несе серйозну небезпеку. У тому числі й смерть. Займатися самолікуванням чи спиратися на рекомендації фармацевта з аптеки, не отримавши консультацію сімейного лікаря, дуже небезпечно.

"На сьогодні не було і, дай Боже, не буде зафіксовано смертельних випадків саме від грипу по нашому місту. А от у тих, у кого є хронічні захворювання, у цих людей були ускладнення від грипу і були летальні випадки, на жаль", — наголошує Левон Нікогосян.

Директор департаменту охорони здоров'я Одеської міської ради Левон Нікогосян. Фото: Новини.LIVE

Сплеск захворюваності

На сьогодні основний пік захворюваності вже позаду, але розслаблятися все одно ще зарано. Хоча лікарні оснащені всім необхідним і готові прийняти будь-якої миті на госпіталізацію.

"Вже можна сказати, що на сьогодні епідеміологічна ситуація стабільна. Ми бачимо значне зниження захворюваності як серед дітей, так і серед дорослих. У нас уже від цього тижня стає все більше і більше вільних койок в лікарнях. Це дуже позитивний показник, люди хворіють менше", — каже директор департаменту охорони здоров'я Одеської міської ради.

Лікарі під час роботи. Фото: Новини.LIVE

Але все ж таки краще не доводити свій організм до того, щоб вас необхідно було класти в лікарню. Дотримуючись досить простих правил, можна підвищити свій імунітет, і таким чином вірус уже буде безсилий.

"Вакцина проти грипу є, і ви у разі захворювання перенесете вірус у легкій формі. На початку жовтня кожного року потрібно робити щеплення. Також важливо більше бувати на повітрі, тим паче, що погодні умови дозволяють. Звісно, не бувати в тих місцях, де великі скупчення наших громадян. Головне — приділяйте увагу своєму здоров’ю", — наголошує Левон Нікогосян.

Левон Нікогосян розповідає журналістам про вакцинацію проти грипу. Фото: Новини.LIVE

Ну, і ще важлива порада — завжди мити руки, як прийшли додому. Також у кишені буде незайвим антисептик, його застосування після громадського транспорту допоможе захистити ваш організм.

Поради одеситів

Але кожен одесит має свої унікальний спосіб підвищення імунітету. Причому найчастіше він простий і дуже дешевий. Отже, дотримуючись, зокрема, їх, можна уникнути постільного режиму.

"Кожного дня пʼю чай з лимоном та імбиром, вітаміни також пʼю. Прогулянки на повітрі щодня, це однозначно! А взагалі, вітаміни — легко та просто", — каже одеситка Алла.

Одеситка Алла розповідає, як зміцнює імунітет. Фото: Новини.LIVE

"Лимон, перш за все, овочі, фрукти. Щось спеціальне не вживаю. На прогулянки з дружиною виходимо постійно. Напевно, вже роки два-три не хворів взагалі", — зізнається одесит Данило.

Одесит Данило ділиться секретами зміцнення імунітету. Фото: Новини.LIVE

Що ж, поки весна вступила у свої права точно за календарем, все більше теплих і сонячних днів, якими не можуть натішитися одесити. Але попереду, за прогнозами синоптиків, на нас чекають дощі та зниження температури, тому варто все ж подбати про свій організм, щоб не захворіти на застуду або грип.

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