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Обережно сказ — в Одеській області спалах захворювання

5 березня 2025 21:20
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Сказ поширюється на Одещині
Дика лисиця. Фото ілюстративне: sud.ua
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

З початку року медики виявили сказ у 209 тварин в Одеській області. Основними переносниками хвороби є дикі лисиці, ще 3 випадки виявили у свійських тварин.

Про це повідомляє Держпродспоживслужба України.

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Зростання захворюваності

Тільки за минулий тиждень 61 людина в Одеській області постраждали від укусів диких тварин. У 6 осіб потім виявили сказ, оскільки саме так найчастіше й заражаються цією хворобою. Наразі вони проходять амбулаторне лікування.

"Для недопущення сказу тварин необхідно щорічно робити щеплення всім домашнім улюбленцям, починаючи з 3-місячного віку. Вакцина проти сказу є безкоштовною, для здійснення щеплення необхідно лише звернутися до державних лікарень ветеринарної медицини", — йдеться у повідомленні  Держпродспоживслужби.

Чим небезпечний сказ

Сказ — це гостре інфекційне захворювання тварин і людини, спричинене нейротропним вірусом. Характеризується розвитком своєрідного енцефаліту зі стрімким ушкодженням центральної нервової системи. Початкові симптоми  — підвищення температури та біль, а також незвичні або незрозумілі відчуття поколювання, пощипування чи печіння у місці пошкодження. Після появи симптомів захворювання практично завжди закінчується летально. У процесі поширення вірусу центральною нервовою системою розвивається прогресивне смертельне запалення головного і спинного мозку.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про зростання популяції диких звірів в регіоні. А також про профілактику від сказу.

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