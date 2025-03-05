Бешенство распространяется в Одесской области

Дикая лиса. Фото иллюстративное: sud.ua

С начала года медики обнаружили бешенство у 209 животных в Одесской области. Основными переносчиками болезни являются дикие лисы, еще 3 случая обнаружили у домашних животных.

Об этом сообщает Госпродпотребслужба Украины.

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Рост заболеваемости

Только за прошедшую неделю 61 человек в Одесской области пострадали от укусов диких животных. У 6 из них потом обнаружили бешенство, поскольку именно так чаще всего и заражаются этой болезнью. Сейчас они проходят амбулаторное лечение.

"Для недопущения бешенства животных необходимо ежегодно делать прививки всем домашним любимцам, начиная с 3-месячного возраста. Вакцина против бешенства является бесплатной, для осуществления прививки необходимо лишь обратиться в государственные больницы ветеринарной медицины",— говорится в сообщении Госпродпотребслужбы.

Чем опасно бешенство

Бешенство — это острое инфекционное заболевание животных и человека, вызванное нейротропным вирусом. Характеризуется развитием своеобразного энцефалита со стремительным повреждением центральной нервной системы. Начальные симптомы — повышение температуры и боль, а также необычные или непонятные ощущения покалывания, пощипывания или жжения в месте повреждения. После появления симптомов заболевание практически всегда заканчивается летально. В процессе распространения вируса по центральной нервной системе развивается прогрессивное смертельное воспаление головного и спинного мозга.

Напомним, недавно мы писали о росте популяции диких зверей в регионе. А также о профилактике от бешенства.