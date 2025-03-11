Вспышка гриппа в Одесской области — как защититься и насколько превышен эпидемиологический порог

Люди возле больницы. Фото: Новини.LIVE

В Одесской области зверствует вирус гриппа. На этот раз больше всего больных так называемым типом А. Многие классы и школы закрыты на карантин. Однако ситуация уже в ближайшее время должна измениться, прежде всего вследствие потепления на улице.

Журналисты Новини.LIVE узнали, как одесситы укрепляют свои иммунитет, а также какая реальная эпидемиологическая ситуация в городе.

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Симптомы вируса

Сегодня риск заболеть гриппом есть у каждого. Медики отмечают, что важно вовремя распознать первые симптомы, чтобы избежать осложнений и не подвергать опасности окружающих. Так, ни для кого не секрет, что даже небольшая температура — это первые признаки воспалительного процесса, это означает, что уже стоит прислушаться к своему организму.

"Температура держится где-то день, два, что прежде всего вызывает плохое самочувствие, после этого кашель начинается, и все — человек получает недомогание. Также осложнение может быть, оно снижается на наши легкие и сердечную деятельность, поэтому здесь нужно обращаться к врачу и не заниматься самолечением. Это очень важно", — отметил директор департамента здравоохранения Одесского городского совета Левон Никогосян.

Директор департамента здравоохранения Одесского городского совета Левон Никогосян. Фото: Новини.LIVE

Грипп может казаться обычной сезонной болезнью, но для людей с хроническими заболеваниями он несет серьезную опасность. В том числе и смерть. Заниматься самолечением или опираться на рекомендации фармацевта из аптеки, не получив консультацию семейного врача, очень опасно.

"На сегодня не было и, дай Бог, не будет зафиксировано смертельных случаев именно от гриппа по нашему городу. А вот у тех, у кого есть хронические заболевания, у этих людей были осложнения от гриппа и были летальные случаи, к сожалению", — отмечает Левон Никогосян.

Директор департамента здравоохранения Одесского городского совета Левон Никогосян. Фото: Новини.LIVE

Всплеск заболеваемости

На сегодня основной пик заболеваемости уже позади, но расслабляться все равно еще рано. Хотя больницы оснащены всем необходимым и готовы принять в любой момент на госпитализацию.

"Уже можно сказать, что на сегодня эпидемиологическая ситуация стабильная. Мы видим значительное снижение заболеваемости как среди детей, так и среди взрослых. У нас уже с этой недели становится все больше и больше свободных коек в больницах. Это очень позитивный показатель, люди болеют меньше", — говорит директор департамента здравоохранения Одесского городского совета.

Врачи во время работы. Фото: Новини.LIVE

Но все же лучше не доводить свой организм до того, чтобы вас необходимо было класть в больницу. Придерживаясь достаточно простых правил, можно поднять свои иммунитет, и таким образом вирус уже будет бессилен.

"Вакцина против гриппа есть, и вы в случае заболевания перенесете вирус в легкой форме. В начале октября каждого года нужно делать прививки. Также важно больше бывать на воздухе, тем более, что погодные условия позволяют. Конечно, не бывать в тех местах, где большие скопления наших граждан. Главное — уделяйте внимание своему здоровью", — отмечает Левон Никогосян.

Левон Никогосян рассказывает журналистам о вакцинации против гриппа. Фото: Новини.LIVE

Ну, и еще важный совет — всегда мыть руки, как пришли домой. Также в кармане будет нелишним антисептик, его применение после общественного транспорта поможет защитить ваш организм.

Советы одесситов

Но у каждого одессита есть свой уникальный способ повышения иммунитета. Причем чаще всего он простой и очень дешевый. Так, придерживаясь, в частности, их, можно избежать постельного режима.

"Каждый день пью чай с лимоном и имбирем, витамины также пью. Прогулки на воздухе каждый день, это однозначно! А вообще-то, витамины — легко и просто", — говорит одесситка Алла.

Одесситка Алла рассказывает, как укрепляет иммунитет. Фото: Новини.LIVE

"Лимон прежде всего, овощи, фрукты. Что-то специальное не употребляю. На прогулки с женой выходим постоянно. Наверное, уже года два-три не болел вообще", — признается одессит Даниил.

Одессит Даниил делится секретами укрепления иммунитета. Фото: Новини.LIVE

Что ж, пока весна вступила в свои права точно по календарю, все больше теплых и солнечных дней, которым не могут нарадоваться одесситы. Но впереди, по прогнозам синоптиков, нас ждут дожди и снижение температуры, так что стоит все же позаботиться о своем организме, чтобы не заболеть простудой или гриппом.

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