Феєрверк для окупантів — на Кінбурнській косі згорів склад БК

Феєрверк для окупантів — на Кінбурнській косі згорів склад БК

Ua ru
Дата публікації: 18 жовтня 2025 14:00
Оновлено: 14:36
ЗСУ знищили склад боєприпасів окупантів на Кінбурнській косі
Підрив складу БК окупантів. Фото: кадр з відео

Українські військові завдали нового удару по ворогу на півдні. У районі Кінбурнської коси знищено склад боєприпасів російських окупантів. 

Відео удару опублікували Військово-Морські сили ЗСУ.

Читайте також:

Підрив БК окупантів

За їхніми даними, у районі Кінбурнської коси українські воїни Військово-Морських Сил ЗСУ разом із підрозділом Служби безпеки України успішно ліквідували ворожий склад із боєприпасами.

Як повідомили військові, удар став результатом ефективної розвідки та точної взаємодії між підрозділами.

"Кожен влучний удар — крок до перемоги!" — наголосили у ВМС ЗСУ.

Що відомо про окупацію Кінбурнської коси

Кінбурнська коса залишається єдиною окупованою територією Миколаївщини, яку росіяни утримують із березня 2022 року. Вона має стратегічне значення — контроль над виходом із Дніпра до Чорного моря. На косі постійно відбуваються ротації військових РФ, фіксуються конфлікти між окупантами.

Водночас регіон зазнав масштабних екологічних збитків. Від початку повномасштабного вторгнення тут сталося понад 426 пожеж, які знищили близько 10 тисяч гектарів заповідних земель.

Нагадаємо, в Одесі виставили на продаж суховантаж під прапором Камеруну, який раніше співпрацював із російськими окупантами та незаконно заходив у кримські порти. Також ми писали, що в Одеській області майже пів сотні громадян офіційно отримали статус постраждалих від торгівлі людьми у зв’язку з воєнними злочинами Росії.

Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
