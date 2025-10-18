ВСУ уничтожили склад боеприпасов оккупантов на Кинбурнской косе

Подрыв склада БК оккупантов. Фото: кадр из видео

Украинские военные нанесли новый удар по врагу на юге. В районе Кинбурнской косы уничтожен склад боеприпасов российских оккупантов.

Видео удара опубликовали Военно-Морские силы ВСУ.

Подрыв БК оккупантов

По их данным, в районе Кинбурнской косы украинские воины Военно-Морских Сил ВСУ вместе с подразделением Службы безопасности Украины успешно ликвидировали вражеский склад с боеприпасами.

Как сообщили военные, удар стал результатом эффективной разведки и точного взаимодействия между подразделениями.

"Каждый точный удар — шаг к победе!" — отметили в ВМС ВСУ.

Что известно об оккупации Кинбурнской косы

Кинбурнская коса остается единственной оккупированной территорией Николаевской области, которую россияне удерживают с марта 2022 года. Она имеет стратегическое значение — контроль над выходом из Днепра в Черное море. На косе постоянно происходят ротации военных РФ, фиксируются конфликты между оккупантами.

В то же время регион понес масштабный экологический ущерб. С начала полномасштабного вторжения здесь произошло более 426 пожаров, которые уничтожили около 10 тысяч гектаров заповедных земель.

