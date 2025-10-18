Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Фейерверк для оккупантов — на Кинбурнской косе сгорел склад БК

Фейерверк для оккупантов — на Кинбурнской косе сгорел склад БК

Ua ru
Дата публикации 18 октября 2025 14:00
обновлено: 14:36
ВСУ уничтожили склад боеприпасов оккупантов на Кинбурнской косе
Подрыв склада БК оккупантов. Фото: кадр из видео

Украинские военные нанесли новый удар по врагу на юге. В районе Кинбурнской косы уничтожен склад боеприпасов российских оккупантов.

Видео удара опубликовали Военно-Морские силы ВСУ.

Реклама
Читайте также:

Подрыв БК оккупантов

По их данным, в районе Кинбурнской косы украинские воины Военно-Морских Сил ВСУ вместе с подразделением Службы безопасности Украины успешно ликвидировали вражеский склад с боеприпасами.

Как сообщили военные, удар стал результатом эффективной разведки и точного взаимодействия между подразделениями.

"Каждый точный удар — шаг к победе!" — отметили в ВМС ВСУ.

Что известно об оккупации Кинбурнской косы

Кинбурнская коса остается единственной оккупированной территорией Николаевской области, которую россияне удерживают с марта 2022 года. Она имеет стратегическое значение — контроль над выходом из Днепра в Черное море. На косе постоянно происходят ротации военных РФ, фиксируются конфликты между оккупантами.

В то же время регион понес масштабный экологический ущерб. С начала полномасштабного вторжения здесь произошло более 426 пожаров, которые уничтожили около 10 тысяч гектаров заповедных земель.

Напомним, в Одессе выставили на продажу сухогруз под флагом Камеруна, который ранее сотрудничал с российскими оккупантами и незаконно заходил в крымские порты. Также мы писали, что в Одесской области почти полсотни граждан официально получили статус пострадавших от торговли людьми в связи с военными преступлениями России.

Одесса взрыв Одесская область Новости Одессы атака
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации