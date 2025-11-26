Відео
Головна Одеса Фрукти в Одесі — як змінюються ціни на ринку

Фрукти в Одесі — як змінюються ціни на ринку

Ua ru
Дата публікації: 26 листопада 2025 19:30
Оновлено: 17:48
Ціни на фрукти в Одесі: скільки коштують сезонні та імпортні
Прилавок з фруктами та ягодами Фото: Новини.LIVE

На Новому базарі в Одесі сезонні фрукти заповнили прилавки, попит трохи знизився. Продавці кажуть, що покупці активно приходять у сонячні дні. Незважаючи на коливання цін, вибір залишається великим, а поставки стабільні.

Новини.LIVE завітали на Новий базар та дізналися актуальні ціни на фрукти.

Читайте також:

Падіння попиту

На фруктовому ряду представлений широкий вибір: мандарини, манго, хурма, ківі, авокадо, черешня та лохина. Продавці відзначають, що покупці стали обирати менші обсяги або доступніші позиції. Однак дефіциту фруктів немає.

"Людей стало менше, більше через погоду. Коли тепло — приходять, купують. А так усе тихо, рівномірно. Дефіциту ніякого немає — все є", — говорить Ірина.

Ціни на фрукти на Новому базарі в Одесі
Продавчиня Ірина. Фото: Новини.LIVE

Ціни на фрукти

На ринку помітно подорожчання частини позицій, особливо сезонних і імпортних фруктів. Мандарини стали дорожчими, ніж торік, а манго зросло майже на третину. Збереглися як доступні варіанти, так і преміальні сорти. Продавці кажуть, що охочі купити знайдуть усе — від недорогої цитрусової класики до рідкісної екзотики.

Ціни на фрукти на Новому базарі в Одесі
Цитруси на прилавку. Фото: Новини.LIVE

Перелік цін: 

  • Мандарини (дешеві, кислі) — 80 грн/кг
  • Мандарини (Туреччина) — 130 грн/кг
  • Мандарини (Південна Африка) — 150 грн/кг
  • Слива "Президента" — 150 грн/кг
  • Манго — 380 грн/шт
  • Малина — 150 грн/лоток (500 г)
  • Груша — 80–100 грн/кг
  • Хурма — 80–150 грн/кг
  • Хурма "Шарон" — 250 грн/кг
  • Корольок (Греція) — 150 грн/кг
  • Лохина (імпортна) — 1000 грн/кг
  • Черешня — 200 грн/100 г (2000 грн/кг)
  • Ківі (класичне) — 150 грн/кг
  • Ківі (дуже солодке) — 300 грн/кг
  • Ківі "королівське" — 450 грн/кг
  • Ананаси — 300 грн/шт
  • Банани — 90 грн/кг
  • Авокадо Хас — 90 грн/шт
  • Фейхоа — 300 грн/кг 
  • Виноград (Молдова) — 80 грн/кг
  • Виноград (Перу, без кісточок) — 450 грн/кг
Ціни на фрукти на Новому базарі в Одесі
Малина на базарі. Фото: Новини.LIVE

Покупці мають великий вибір як вітчизняних, так і імпортних фруктів, які відрізняються смаком і ціною. Торговці додають, що сезонні коливання — нормальне явище, і різких стрибків вартості не очікують. Незважаючи на менший потік людей, фруктовий ряд залишається добре заповненим, а полиці — різноманітними.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, скільки коштують копченості на ринку в Одесі. Також ми писали, що на базарі дорожчають овочі.

Одеса фрукти ринок Одеська область Новини Одеси ціни
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
