Ціни на фрукти в Одесі: скільки коштують сезонні та імпортні

Прилавок з фруктами та ягодами Фото: Новини.LIVE

На Новому базарі в Одесі сезонні фрукти заповнили прилавки, попит трохи знизився. Продавці кажуть, що покупці активно приходять у сонячні дні. Незважаючи на коливання цін, вибір залишається великим, а поставки стабільні.

Новини.LIVE завітали на Новий базар та дізналися актуальні ціни на фрукти.

Реклама

Читайте також:

Падіння попиту

На фруктовому ряду представлений широкий вибір: мандарини, манго, хурма, ківі, авокадо, черешня та лохина. Продавці відзначають, що покупці стали обирати менші обсяги або доступніші позиції. Однак дефіциту фруктів немає.

"Людей стало менше, більше через погоду. Коли тепло — приходять, купують. А так усе тихо, рівномірно. Дефіциту ніякого немає — все є", — говорить Ірина.

Продавчиня Ірина. Фото: Новини.LIVE

Ціни на фрукти

На ринку помітно подорожчання частини позицій, особливо сезонних і імпортних фруктів. Мандарини стали дорожчими, ніж торік, а манго зросло майже на третину. Збереглися як доступні варіанти, так і преміальні сорти. Продавці кажуть, що охочі купити знайдуть усе — від недорогої цитрусової класики до рідкісної екзотики.

Цитруси на прилавку. Фото: Новини.LIVE

Перелік цін:

Мандарини (дешеві, кислі) — 80 грн/кг

Мандарини (Туреччина) — 130 грн/кг

Мандарини (Південна Африка) — 150 грн/кг

Слива "Президента" — 150 грн/кг

Манго — 380 грн/шт

Малина — 150 грн/лоток (500 г)

Груша — 80–100 грн/кг

Хурма — 80–150 грн/кг

Хурма "Шарон" — 250 грн/кг

Корольок (Греція) — 150 грн/кг

Лохина (імпортна) — 1000 грн/кг

Черешня — 200 грн/100 г (2000 грн/кг)

Ківі (класичне) — 150 грн/кг

Ківі (дуже солодке) — 300 грн/кг

Ківі "королівське" — 450 грн/кг

Ананаси — 300 грн/шт

Банани — 90 грн/кг

Авокадо Хас — 90 грн/шт

Фейхоа — 300 грн/кг

Виноград (Молдова) — 80 грн/кг

Виноград (Перу, без кісточок) — 450 грн/кг

Малина на базарі. Фото: Новини.LIVE

Покупці мають великий вибір як вітчизняних, так і імпортних фруктів, які відрізняються смаком і ціною. Торговці додають, що сезонні коливання — нормальне явище, і різких стрибків вартості не очікують. Незважаючи на менший потік людей, фруктовий ряд залишається добре заповненим, а полиці — різноманітними.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, скільки коштують копченості на ринку в Одесі. Також ми писали, що на базарі дорожчають овочі.