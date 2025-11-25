Ціни на копченості в Одесі перед святами 2025

Прилавок з копченостями на Новому базарі. Фото: Новини.LIVE

На одеських ринках помітна новорічна динаміка цін на м’ясо та копченості. Продавці кажуть, що коливання відчуваються вже зараз, хоча ажіотажу серед покупців поки немає. Частина позицій подешевшала, але ближче до свят вартість традиційно зростає. Разом із тим виробники намагаються втримати ціни в межах доступності.

Журналісти Новини.LIVE дізналися, які ціни на копченості на Новому базарі в Одесі.

Як змінюються ціни перед святами

У м’ясному секторі продавці відзначають часті коливання вартості свинини та копченостей. Давид, який працює на одному з ринків, каже, що цього року покупці беруть вибірково, без зайвих закупів. За його словами, свіжа свинина останнім часом подешевшала, але перед святами може знову піднятися в ціні. Попри сезонні коливання, основний асортимент тримається на стабільному рівні.

"Трішки падала ціна свинини. Було 300, зараз 270. Перед Новим роком може трохи підвищитися. А в цілому ціни тримаються", — пояснює Давид.

Продавець Давид під час інтерв'ю. Фото: Новини.LIVE

Скільки коштують копченості

На прилавках представлений великий вибір власного копчення, яке роблять кілька днів — від маринування до витримки. Частина виробів готується швидко, але бастурма, наприклад, потребує до 10 днів. Окрім м’яса, продавці пропонують і домашні заготовки, зокрема тушкованку та соуси.

Ковбаси на прилавку. Фото: Новини.LIVE

Вартість копченостей і м’ясних виробів:

Свинина копчена — 450 грн/кг

М’ясо свиняче свіже — 270 грн/кг

Ковбаса індича копчена — 380 грн/кг

Реберця свинячі — 400 грн/кг

Задок (баранина) — 1 000 грн/кг

Перепілки копчені — 500 грн/кг

Курчата копчені — 200 грн/шт

Сардельки — 350 грн/кг

Сосиски — 350 грн/кг

Тушкованка куряча — 120 грн/банка

Тушкованка свиняча — 150 грн/банка

Тушкованка яловича — 170 грн/банка

Соус сацебелі — 72 грн/банка

Покупці мають широкий вибір — від швидкого копчення до виробів тривалої витримки. Продавці зазначають, що попри підвищені витрати, намагаються лишати ціни доступними та триматися ринкової межі.

М'ясні товари на базарі. Фото: Новини.LIVE

