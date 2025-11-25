Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаТранспортВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Вартість копченостей на ринку — що пропонують в Одесі

Вартість копченостей на ринку — що пропонують в Одесі

Ua ru
Дата публікації: 25 листопада 2025 19:00
Оновлено: 17:41
Ціни на копченості в Одесі перед святами 2025
Прилавок з копченостями на Новому базарі. Фото: Новини.LIVE

На одеських ринках помітна новорічна динаміка цін на м’ясо та копченості. Продавці кажуть, що коливання відчуваються вже зараз, хоча ажіотажу серед покупців поки немає. Частина позицій подешевшала, але ближче до свят вартість традиційно зростає. Разом із тим виробники намагаються втримати ціни в межах доступності.

Журналісти Новини.LIVE дізналися, які ціни на копченості на Новому базарі в Одесі.

Реклама
Читайте також:

Як змінюються ціни перед святами

У м’ясному секторі продавці відзначають часті коливання вартості свинини та копченостей. Давид, який працює на одному з ринків, каже, що цього року покупці беруть вибірково, без зайвих закупів. За його словами, свіжа свинина останнім часом подешевшала, але перед святами може знову піднятися в ціні. Попри сезонні коливання, основний асортимент тримається на стабільному рівні.

"Трішки падала ціна свинини. Було 300, зараз 270. Перед Новим роком може трохи підвищитися. А в цілому ціни тримаються", — пояснює Давид.

Ціни на копченсоті на Новому базарі
Продавець Давид під час інтерв'ю. Фото: Новини.LIVE

Скільки коштують копченості

На прилавках представлений великий вибір власного копчення, яке роблять кілька днів — від маринування до витримки. Частина виробів готується швидко, але бастурма, наприклад, потребує до 10 днів. Окрім м’яса, продавці пропонують і домашні заготовки, зокрема тушкованку та соуси.

Ціни на копченсоті на Новому базарі
Ковбаси на прилавку. Фото: Новини.LIVE

Вартість копченостей і м’ясних виробів:

  • Свинина копчена — 450 грн/кг
  • М’ясо свиняче свіже — 270 грн/кг
  • Ковбаса індича копчена — 380 грн/кг
  • Реберця свинячі — 400 грн/кг
  • Задок (баранина) — 1 000 грн/кг 
  • Перепілки копчені — 500 грн/кг
  • Курчата копчені — 200 грн/шт 
  • Сардельки — 350 грн/кг
  • Сосиски — 350 грн/кг 
  • Тушкованка куряча — 120 грн/банка
  • Тушкованка свиняча — 150 грн/банка
  • Тушкованка яловича — 170 грн/банка
  • Соус сацебелі — 72 грн/банка

Покупці мають широкий вибір — від швидкого копчення до виробів тривалої витримки. Продавці зазначають, що попри підвищені витрати, намагаються лишати ціни доступними та триматися ринкової межі.

Ціни на копченсоті на Новому базарі
М'ясні товари на базарі. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що відбувається з цінами на овочамі на Новому базарі. Також ми писали про те, чи подорожчають продукти взимку.

Одеса ринок Одеська область м'ясо Новини Одеси копчене сало
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації