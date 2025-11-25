Цены на копчености в Одессе перед праздниками 2025 года

Прилавок с копченостями на Новом базаре. Фото: Новини.LIVE

На одесских рынках заметна новогодняя динамика цен на мясо и копчености. Продавцы говорят, что колебания ощущаются уже сейчас, хотя ажиотажа среди покупателей пока нет. Часть позиций подешевела, но ближе к праздникам стоимость традиционно растет. Вместе с тем производители стараются удержать цены в пределах доступности.

Журналисты Новини.LIVE узнали, какие цены на копчености на Новом базаре в Одессе.

Как меняются цены перед праздниками

В мясном секторе продавцы отмечают частые колебания стоимости свинины и копченостей. Давид, который работает на одном из рынков, говорит, что в этом году покупатели берут выборочно, без лишних закупов. По его словам, свежая свинина в последнее время подешевела, но перед праздниками может снова подняться в цене. Несмотря на сезонные колебания, основной ассортимент держится на стабильном уровне.

"Немножко падала цена свинины. Было 300, сейчас 270. Перед Новым годом может немного повыситься. А в целом цены держатся", — объясняет Давид.

Продавец Давид во время интервью. Фото: Новини.LIVE

Сколько стоят копчености

На прилавках представлен большой выбор собственного копчения, которое делают несколько дней — от маринования до выдержки. Часть изделий готовится быстро, но бастурма, например, требует до 10 дней. Кроме мяса, продавцы предлагают и домашние заготовки, в частности тушенку и соусы.

Колбасы на прилавке. Фото: Новини.LIVE

Стоимость копченостей и мясных изделий:

Свинина копченая — 450 грн/кг

Мясо свиное свежее — 270 грн/кг

Колбаса индюшачья копченая — 380 грн/кг

Ребрышки свиные — 400 грн/кг

Задок (баранина) — 1 000 грн/кг

Перепела копченые — 500 грн/кг

Цыплята копченые — 200 грн/шт

Сардельки — 350 грн/кг

Сосиски — 350 грн/кг

Тушенка куриная — 120 грн/банка

Тушенка свиная — 150 грн/банка

Тушенка говяжья — 170 грн/банка

Соус сацебели — 72 грн/банка

Покупатели имеют широкий выбор — от быстрого копчения до изделий длительной выдержки. Продавцы отмечают, что несмотря на повышенные расходы, стараются оставлять цены доступными и держаться рыночной границы.

Мясные товары на базаре, фото: Новости.LIVE

