Цены на копчености в Одессе перед праздниками 2025 года

Стоимость копченостей на рынке — что предлагают в Одессе
На одесских рынках заметна новогодняя динамика цен на мясо и копчености. Продавцы говорят, что колебания ощущаются уже сейчас, хотя ажиотажа среди покупателей пока нет. Часть позиций подешевела, но ближе к праздникам стоимость традиционно растет. Вместе с тем производители стараются удержать цены в пределах доступности.
Журналисты Новини.LIVE узнали, какие цены на копчености на Новом базаре в Одессе.
Как меняются цены перед праздниками
В мясном секторе продавцы отмечают частые колебания стоимости свинины и копченостей. Давид, который работает на одном из рынков, говорит, что в этом году покупатели берут выборочно, без лишних закупов. По его словам, свежая свинина в последнее время подешевела, но перед праздниками может снова подняться в цене. Несмотря на сезонные колебания, основной ассортимент держится на стабильном уровне.
"Немножко падала цена свинины. Было 300, сейчас 270. Перед Новым годом может немного повыситься. А в целом цены держатся", — объясняет Давид.
Сколько стоят копчености
На прилавках представлен большой выбор собственного копчения, которое делают несколько дней — от маринования до выдержки. Часть изделий готовится быстро, но бастурма, например, требует до 10 дней. Кроме мяса, продавцы предлагают и домашние заготовки, в частности тушенку и соусы.
Стоимость копченостей и мясных изделий:
- Свинина копченая — 450 грн/кг
- Мясо свиное свежее — 270 грн/кг
- Колбаса индюшачья копченая — 380 грн/кг
- Ребрышки свиные — 400 грн/кг
- Задок (баранина) — 1 000 грн/кг
- Перепела копченые — 500 грн/кг
- Цыплята копченые — 200 грн/шт
- Сардельки — 350 грн/кг
- Сосиски — 350 грн/кг
- Тушенка куриная — 120 грн/банка
- Тушенка свиная — 150 грн/банка
- Тушенка говяжья — 170 грн/банка
- Соус сацебели — 72 грн/банка
Покупатели имеют широкий выбор — от быстрого копчения до изделий длительной выдержки. Продавцы отмечают, что несмотря на повышенные расходы, стараются оставлять цены доступными и держаться рыночной границы.
