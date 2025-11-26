Цены на фрукты в Одессе: сколько стоят сезонные и импортные

Прилавок с фруктами и ягодами Фото: Новини.LIVE

На Новом базаре в Одессе сезонные фрукты заполнили прилавки, спрос немного снизился. Продавцы говорят, что покупатели активно приходят в солнечные дни. Несмотря на колебания цен, выбор остается большим, а поставки стабильные.

Новини.LIVE посетили Новый базар и узнали актуальные цены на фрукты.

Реклама

Читайте также:

Падение спроса

На фруктовом ряду представлен широкий выбор: мандарины, манго, хурма, киви, авокадо, черешня и голубика. Продавцы отмечают, что покупатели стали выбирать меньшие объемы или более доступные позиции. Однако дефицита фруктов нет.

"Людей стало меньше, больше из-за погоды. Когда тепло — приходят, покупают. А так все тихо, равномерно. Дефицита никакого нет — все есть", — говорит Ирина.

Продавщица Ирина. Фото: Новини.LIVE

Цены на фрукты

На рынке заметно подорожание части позиций, особенно сезонных и импортных фруктов. Мандарины стали дороже, чем в прошлом году, а манго выросло почти на треть. Сохранились как доступные варианты, так и премиальные сорта. Продавцы говорят, что желающие купить найдут все — от недорогой цитрусовой классики до редкой экзотики.

Цитрусы на прилавке. Фото: Новини.LIVE

Перечень цен:

Мандарины (дешевые, кислые) — 80 грн/кг

Мандарины (Турция) — 130 грн/кг

Мандарины (Южная Африка) — 150 грн/кг

Слива "Президента" — 150 грн/кг

Манго — 380 грн/шт

Малина — 150 грн/лоток (500 г)

Груша — 80-100 грн/кг

Хурма — 80-150 грн/кг

Хурма "Шарон" — 250 грн/кг

Королек (Греция) — 150 грн/кг

Голубика (импортная) — 1000 грн/кг

Черешня — 200 грн/100 г (2000 грн/кг)

Киви (классическое) — 150 грн/кг

Киви (очень сладкое) — 300 грн/кг

Киви "королевское" — 450 грн/кг

Ананасы — 300 грн/шт

Бананы — 90 грн/кг

Авокадо Хас — 90 грн/шт

Фейхоа — 300 грн/кг

Виноград (Молдова) — 80 грн/кг

Виноград (Перу, без косточек) — 450 грн/кг

Малина на базаре. Фото: Новини.LIVE

Покупатели имеют большой выбор как отечественных, так и импортных фруктов, которые отличаются вкусом и ценой. Торговцы добавляют, что сезонные колебания — нормальное явление, и резких скачков стоимости не ожидают. Несмотря на меньший поток людей, фруктовый ряд остается хорошо заполненным, а полки — разнообразными.

Напомним, мы сообщали о том, сколько стоят копчености на рынке в Одессе. Также мы писали, что на базаре дорожают овощи.