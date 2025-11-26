Видео
Фрукты в Одессе — как меняются цены на рынке

Фрукты в Одессе — как меняются цены на рынке

Дата публикации 26 ноября 2025 19:30
обновлено: 17:48
Цены на фрукты в Одессе: сколько стоят сезонные и импортные
Прилавок с фруктами и ягодами Фото: Новини.LIVE

На Новом базаре в Одессе сезонные фрукты заполнили прилавки, спрос немного снизился. Продавцы говорят, что покупатели активно приходят в солнечные дни. Несмотря на колебания цен, выбор остается большим, а поставки стабильные.

Новини.LIVE посетили Новый базар и узнали актуальные цены на фрукты.

Падение спроса

Падение спроса

На фруктовом ряду представлен широкий выбор: мандарины, манго, хурма, киви, авокадо, черешня и голубика. Продавцы отмечают, что покупатели стали выбирать меньшие объемы или более доступные позиции. Однако дефицита фруктов нет.

"Людей стало меньше, больше из-за погоды. Когда тепло — приходят, покупают. А так все тихо, равномерно. Дефицита никакого нет — все есть", — говорит Ирина.

Ціни на фрукти на Новому базарі в Одесі
Продавщица Ирина. Фото: Новини.LIVE

Цены на фрукты

На рынке заметно подорожание части позиций, особенно сезонных и импортных фруктов. Мандарины стали дороже, чем в прошлом году, а манго выросло почти на треть. Сохранились как доступные варианты, так и премиальные сорта. Продавцы говорят, что желающие купить найдут все — от недорогой цитрусовой классики до редкой экзотики.

Ціни на фрукти на Новому базарі в Одесі
Цитрусы на прилавке. Фото: Новини.LIVE

Перечень цен:

  • Мандарины (дешевые, кислые) — 80 грн/кг
  • Мандарины (Турция) — 130 грн/кг
  • Мандарины (Южная Африка) — 150 грн/кг
  • Слива "Президента" — 150 грн/кг
  • Манго — 380 грн/шт
  • Малина — 150 грн/лоток (500 г)
  • Груша — 80-100 грн/кг
  • Хурма — 80-150 грн/кг
  • Хурма "Шарон" — 250 грн/кг
  • Королек (Греция) — 150 грн/кг
  • Голубика (импортная) — 1000 грн/кг
  • Черешня — 200 грн/100 г (2000 грн/кг)
  • Киви (классическое) — 150 грн/кг
  • Киви (очень сладкое) — 300 грн/кг
  • Киви "королевское" — 450 грн/кг
  • Ананасы — 300 грн/шт
  • Бананы — 90 грн/кг
  • Авокадо Хас — 90 грн/шт
  • Фейхоа — 300 грн/кг
  • Виноград (Молдова) — 80 грн/кг
  • Виноград (Перу, без косточек) — 450 грн/кг
Ціни на фрукти на Новому базарі в Одесі
Малина на базаре. Фото: Новини.LIVE

Покупатели имеют большой выбор как отечественных, так и импортных фруктов, которые отличаются вкусом и ценой. Торговцы добавляют, что сезонные колебания — нормальное явление, и резких скачков стоимости не ожидают. Несмотря на меньший поток людей, фруктовый ряд остается хорошо заполненным, а полки — разнообразными.

Напомним, мы сообщали о том, сколько стоят копчености на рынке в Одессе. Также мы писали, что на базаре дорожают овощи.

Одесса фрукты рынок Одесская область Новости Одессы цены
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
