Головна Одеса Фура без документів і п’яний водій — деталі рейду на Одещині

Фура без документів і п’яний водій — деталі рейду на Одещині

Ua ru
Дата публікації: 4 січня 2026 13:09
На трасі Київ — Одеса зупинили нетверезого водія фури
Правоохоронець на дорозі. Фото ілюстративне: ДСБТ-Укртрансбезпека

На Одещині правоохоронці під час рейдової перевірки зупинили вантажівку з порушеннями. У водія виявили ознаки алкогольного сп’яніння та проблеми з документами.

Про це повідомляє ДСБТ-Укртрансбезпека.

Вантажівка, яку зупинили на трасі "Київ — Одеса". Фото: ДСБТ-Укртрансбезпека 

Рейд на трасі "Київ — Одеса"

За їхніми даними, під час перевірки на автомобільній дорозі М-05 "Київ — Одеса" інспектори Укртрансбезпеки звернули увагу на водія вантажного автомобіля DAF. Чоловік мав явні ознаки сп’яніння, зокрема від нього відчувався запах алкоголю.

На місце викликали патрульну поліцію. Поліцейські провели огляд водія за допомогою алкотестера. Результат показав 0,92 проміле алкоголю в організмі.

Яке покарання за керування напідпитку

За керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння на водія склали протокол. Остаточне рішення щодо відповідальності ухвалюватиме суд.

Окрім цього, інспектори Укртрансбезпеки зафіксували ще одне порушення. Водій здійснював перевезення без необхідних документів. За це передбачено адміністративну відповідальність у вигляді штрафу 17 тисяч гривень.

Нагадаємо, в Одесі поліція затримала чоловіка, якого підозрюють у підпалі 10 сміттєвих баків. Також ми писали, що на Одещині голову сільради затримали за хабар.

Одеса алкоголь дороги Одеська область вантажівки Новини Одеси
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
