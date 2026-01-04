На трассе Киев - Одесса остановили нетрезвого водителя фуры

Правоохранитель на дороге. Фото иллюстративное: ГСБТ-Укртрансбезопасность

В Одесской области правоохранители во время рейдовой проверки остановили грузовик с нарушениями. У водителя обнаружили признаки алкогольного опьянения и проблемы с документами.

Об этом сообщает ГСБТ-Укртрансбезопасность.

Грузовик, который остановили на трассе "Киев — Одесса". Фото: ГСБТ-Укртрансбезопасность

Рейд на трассе "Киев — Одесса"

По их данным, во время проверки на автомобильной дороге М-05 "Киев — Одесса" инспекторы Укртрансбезопасности обратили внимание на водителя грузового автомобиля DAF. Мужчина имел явные признаки опьянения, в частности от него чувствовался запах алкоголя.

На место вызвали патрульную полицию. Полицейские провели осмотр водителя с помощью алкотестера. Результат показал 0,92 промилле алкоголя в организме.

Какое наказание за управление в нетрезвом состоянии

За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения на водителя составили протокол. Окончательное решение об ответственности будет принимать суд.

Кроме этого, инспекторы Укртрансбезпеки зафиксировали еще одно нарушение. Водитель осуществлял перевозки без необходимых документов. За это предусмотрена административная ответственность в виде штрафа 17 тысяч гривен.

Напомним, в Одессе полиция задержала мужчину, которого подозревают в поджоге 10 мусорных баков. Также мы писали, что в Одесской области главу сельсовета задержали за взятку.