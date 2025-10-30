Відео
Україна
Газ для опалення Одеси — міськрада погодила ключовий договір

Газ для опалення Одеси — міськрада погодила ключовий договір

Дата публікації: 30 жовтня 2025 17:55
Оновлено: 17:18
Одеса уклала договір на газ для початку опалювального сезону
Газотранспортна система України. Фото ілюстративне: Міненерго

Одеська міська рада надала згоду на укладання договору постачання газу для КП "Теплопостачання міста Одеси". Після цього документ буде підписано протягом трьох робочих днів. Опалювальний сезон розпочнеться відповідно до температурного режиму та розпорядження в.о. мера.

Про це стало відомо під час сесії Одеської міської ради.

Читайте також:

Газ для опалення

Рішення міськради дозволяє КП "Теплопостачання міста Одеси" укласти договір із ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" на постачання природного газу на опалювальний період з 1 листопада 2025 року по 31 березня 2026 року. Це процедурне рішення є завершальним кроком для початку підписання договору. Після його оформлення місто отримає стабільні постачання газу для об’єктів житлово-комунальної сфери.

Раніше, 10 жовтня 2025 року, Кабмін оновив постанову №812, яка регламентує особливості постачання природного газу виробникам теплової енергії та бюджетним установам. Зміни спрямовані на забезпечення загальносуспільних інтересів і спеціальних обов’язків для суб’єктів ринку газу.

20 жовтня 2025 року КП "Теплопостачання міста Одеси" завершило підготовку документів для укладання договору з "Нафтогаз Трейдинг", що дозволяє розпочати опалювальний сезон у встановлені терміни.

Нагадаємо, ми писали про те, що в Одесі виникли проблеми з підготовкою до опалювального сезону. Також ми повідомляли про те, скільки одесити будуть платити за опалення у листопаді.

Одеса опалювальний сезон Одеська область Новини Одеси договір опалення
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
