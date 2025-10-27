В Одесі понад 20 проривів тепломереж після випробувань

Фахівці ремонтують тепломережу. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі, як і в інших містах України йде підготовка до опалювального сезону. Вже стартували передопалювальні випробування. Однак на цьому етапі виникли серйозні проблеми.

Про це стало відомо із засідання комісії ЖКС Одеси.

Аварії на тепломережах

Директор КП "Теплопостачання міста Одеси" Валерій Іванов на засіданні постійної комісії міськради з питань ЖКС заявив, що після старту випробувальних робіт з подачи тепла виникли проблеми. Фахівці ліквідовують понад 20 проривів тепломереж. В той час депутат Одеської міськради Олексій Асауленко звернув увагу, що на місцях робіт часто відсутні або пошкоджені огорожі, попереджувальні стрічки та знаки. Він попросив організувати щотижневі перевірки та розміщувати на інформаційних стендах дату початку і завершення робіт.

Також на комісії погодили внесення на розгляд міськради проекту рішення про надання КП "Теплопостачання міста Одеси" дозволу на укладання договору постачання природного газу з компанією "Нафтогаз Трейдинг". Його пропонують зробити на період з листопада 2025 року по березень 2026 року.

