Подготовка к отопительному сезону — в Одессе возникли проблемы

Дата публикации 27 октября 2025 18:35
обновлено: 17:58
В Одессе более 20 прорывов теплосетей после испытаний
Специалисты ремонтируют теплосеть. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе, как и в других городах Украины идет подготовка к отопительному сезону. Уже стартовали предтопочные испытания. Однако на этом этапе возникли серьезные проблемы.

Об этом стало известно из заседания комиссии ЖКС Одессы.

Аварии на теплосетях

Директор КП "Теплоснабжение города Одессы" Валерий Иванов на заседании постоянной комиссии горсовета по вопросам ЖКС заявил, что после старта испытательных работ по подаче тепла возникли проблемы. Специалисты ликвидируют более 20 прорывов теплосетей. В то же время депутат Одесского горсовета Алексей Асауленко обратил внимание, что на местах работ часто отсутствуют или повреждены ограждения, предупредительные ленты и знаки. Он попросил организовать еженедельные проверки и размещать на информационных стендах дату начала и завершения работ.

Также на комиссии согласовали внесение на рассмотрение горсовета проекта решения о предоставлении КП "Теплоснабжение города Одессы" разрешения на заключение договора поставки природного газа с компанией "Нафтогаз Трейдинг". Его предлагают сделать на период с ноября 2025 года по март 2026 года.

Напомним, мы сообщали о том, сколько будет стоить отопление для одесситов в ноябре. Также мы писали о том, как Одесса готовится к отопительному сезону.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
